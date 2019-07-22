Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денегГазета.Ru 10:02
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Читать в источнике
Оценить261
Это, прежде всего, связано с началом сезона отпусков, а, значит, с получением дополнительных выплат, так называемых отпускных. И даже небольшой рост повседневных расходов в минувшем июне не смог эти отпускные прибавки нивелировать.
— Андрей Милехин, учёныйRT на русском 11:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов
В соперники "Краснодару" достался португальский "Порту".
Обновлено в 07:04
Политика
Зеленский показал убитое состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 05:55
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Политика
Соловьев прокомментировал итоги выборов в Раду
Телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграме прокомментировал итоги выборов в Верховную раду.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено в 11:17
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова
Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:16
Авто
Компания Hyundai показала новую систему смены передач у гибрида
Компания Hyundai показала новую систему по переключению передач у гибридного автомобиля, устройство получило наименование Active Shift Control (ASC).
Обновлено 20 июля в 06:46
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Нацполиция направила на избирательный округ Пашинского вертолет со спецназом
Национальная полиция задействовала вертолет со специальным подразделением тактико-оперативного реагирования патрульной полиции (ТОР) в Житомирскую область для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на Окружной избирательной комиссии №64 (Коростень).
Обновлено в 11:17
Экономика
Банк «Россия» подал иск к Utair на 155 млн рублей
В качестве третьих лиц привлечены 10 банков, в том числе те, которые в 2015 году выдали Utair, балансировавшей на грани банкротства, два синдицированных кредита совокупным объемом 42,6 млрд руб.
Обновлено в 11:24
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Игры
Rockstar намекнула на выход Red Dead Redemption 2 для РС
21 июля Rockstar третий раз намекнула на выход игры для РС. На сайте статистики проекта Social Club есть возможность изменения платформы.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
В Липецке неизвестные атаковали бюст Сталина и офис КПРФ
Обновлено в 05:31
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мёртвым
Обновлено 20 июля в 10:59
Политика
Медведчук оценил первые результаты выборов
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено в 11:18
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Политика
В Киеве освободили экс-председателя фракции Партии регионов
Апелляционный суд в Киеве освободил экс-председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова из-под стражи, сообщил Андрей Портнов - экс-замглавы администрации бывшего президента Виктора Януковича.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Двое россиян получили условный срок за разглашение гостайны
Кондратьев из Сергиева Посада, будучи помощником начштаба части 51087, разгласил гостайну, а уроженка Воронежской области Алексеева была его пособником.
Обновлено в 07:46
Политика
Ельцин собирался продать Карелию Финляндии
Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 23:57
Космос
Появилось снятое с Земли видео стыковки корабля «Союз МС-13» с МКС
Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-13» с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено вчера в 06:03
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
Туристы более 12 часов ждут вылета в Анталью из аэропорта Шереметьево
С длительной задержкой рейса AZUR air столкнулись и пассажиры в Анталье.
Обновлено в 09:35
Кино
Фонд кино открыл прием заявок на поддержку фильмов в прокате в 3 и 4 кварталах 2019 года
"В соответствии с приказом Фонда кино от 26.12.2018 года № 111 установлены сроки приема заявок на отбор проектов в целях поддержки проката национальных фильмов в 3 и 4 кварталах 2019 года с 22 июля по 2 августа 2019 года до 18-00 мск", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:39
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Кино
«Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара»
Фильм "Мстители: Финал" может побить десятилетний рекорд "Аватара" по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 07:53
Гаджеты
Представлен самый мощный смартфон в мире
Компания Asus выпустила игровой смартфон ROG Phone II, который стал самым производительным телефоном в мире.
Обновлено в 09:28
Политика
Зеленский подписал указ о противодействии рейдерству
Владимир Зеленский одобрил меры по противодействию рейдерству. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.
Обновлено в 10:16