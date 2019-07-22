Экономика

У россиян рекордно вырос объем свободных денегГазета.Ru 10:02

В июне россияне внезапно разбогатели. Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше свободных денег, чем в мае, — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей. Интересно, что эти данные опубликованы на фоне другой статистике - о падении реальных доходов населения.
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Андрей Милехин
Это прежде всего связано с началом сезона отпусков, а, значит, с получением дополнительных выплат, так называемых отпускных. И даже небольшой рост повседневных расходов в минувшем июне не смог эти отпускные прибавки нивелировать.
— Андрей Милехин, учёныйRT на русском 11:40
с чего всё началось
Объем свободных денег в бюджете россиян в июне вырос на 11,4% по сравнению с маем и составил 33,1 тыс. руб., рассчитал
 исследовательский холдинг «Ромир».
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