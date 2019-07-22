Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денегГазета.Ru 10:02
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
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Обновлено вчера в 10:41
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В колонии определили род занятий для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
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Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
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Рэпер не дожил до своего дня рождения полгода. Он внезапно скончался 3 февраля после выступления на частной вечеринке в клубе в Ижевске.
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Происшествия
Во Франции нашли затонувшую полвека назад подлодку
В Средиземном море у берегов Франции найдена пропавшая более полувека назад подводная лодка Minerve.
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