Экономика

У россиян рекордно вырос объем свободных денегГазета.Ru 10:02

Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
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У россиян рекордно вырос объем свободных денег

Газета.Ru10:02

У россиян нашлись лишние деньги

URA.Ru04:53

«Ромир»: в июне у россиян стало на 11,4% больше «свободных денег»

Коммерсантъ07:13

У россиян рекордно вырос объем свободных денег

Известия03:58

Объем «свободных денег» россиян в июне вырос на 11,4%

Московский Комсомолецвчера в 22:46

«Ромир» подсчитал рост «свободных денег» у россиян за июнь

Телеканал 360°вчера в 22:15

Объем «свободных денег» россиян в июне вырос на 11,4% по сравнению с маем

ПРАЙМвчера в 20:15
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 10:57, Вашингтон
Происшествия

Пятьсот российских туристов застряли в аэропорту Антальи

Как стало известно ранее, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта «Шереметьево» в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19:00 мск.
Обновлено в 10:01
Происшествия

На концерте Metallica поймали находившегося в розыске россиянина

На концерте Metallica в Москве задержали находившегося в розыске россиянина. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:43
Политика

ОБСЕ заявила о влиянии олигархов и админресурса на выборы на Украине

Глава миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Альберт Йонссон заявил о сильном влиянии олигархов на финансирование избирательной кампании на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 10:30
Энергетика

Газпром продолжит строительство «Южного потока»

В «Газпроме» сообщили, что строительство линейной части газопровода позволит увеличить производительность газотранспортной системы в направлении Краснодарского края и обеспечит растущий спрос на газ в регионе, а так же в Крыму и на Ставрополье.
Обновлено в 04:47
Авто

Инспекторы будут ездить на машинах из автосалонов

Планируется закупить 3,8 тыс. новых патрульных автомобилей на общую сумму 6,98 млрд руб. (1,8 млн руб. за одну машину).
Обновлено в 04:39
Политика

Путин отменил санкции России в отношении Эритреи

Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.
Обновлено в 09:43
Политика

Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду

Обновлено вчера в 16:50
Спорт

Тренер сборной России по водному поло пожаловался на мизерную зарплату

Главный тренер российской женской команды по водному поло Андрей Белофастов заявил, что у него нет долгосрочного контракта с федерацией.
Обновлено в 05:22
Политика

Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране

Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес

Дмитрий Хрусталев тайно женился на певице

Шоумен Дмитрий Хрусталев узаконил отношения с певицей Марией Гончарук, пишет "Стархит" со ссылкой на источники в окружении пары.
Обновлено в 05:20
Общество

Шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет

Обновлено в 10:46
Политика

Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко

В Генпрокуратуре Украины опровергли информацию об "исчезновении" генерального прокурора страны Юрия Луценко, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева оформили официальный брак

Известный режиссер Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева оформили официальные отношения.
Обновлено в 06:46
Политика

Орешкин посоветовал не спешить с единой валютой для РФ и Белоруссии

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» объяснил, почему не стоит спешить с решением вопроса о единой валюте и денежно-кредитной политике.
Обновлено вчера в 10:41
Армия и оружие

У 49-ой общевойсковой армии ЮВО новый командующий

Генерал-лейтенант Сергей Севрюков, который служил в Ставропольском крае более пяти лет, переведен на должность заместителя командующего Восточного военного округа.
Обновлено в 09:50
Происшествия

BlaBlaCar подтвердил информацию о поездке пассажира в кабине машиниста

Обновлено в 08:10
Музыка

На курганской сцене выступит тенор Дмитрий Корчак

Тенор завоевал славу «короля бельканто», с его репертуаром справится далеко не каждый оперный певец.
Обновлено в 05:22
Футбол

Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 06:30
Космос

Неизвестный объект нашли в космосе после запуска «Союза»

Обновлено в 09:10
Экономика

Дмитрий Медведев проведёт совещание в Курске

Обновлено в 04:19
Футбол

У Кокорина и Мамаева появилась работа в колонии, известна зарплата

В колонии определили род занятий для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 09:22
Политика

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
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Катарский «Аль-Гарафа» объявил о трансфере Ханни из «Спартака»

Обновлено в 10:09
Путешествия

Названо место россиян в рейтинге активных путешественников

Граждане России оказались на 9 месте в рейтинге самых активных зарубежных путешественников, передает РИА "Новости" со ссылкой на исследование крупной платежной системы.
Обновлено в 10:31
Единоборства

Олейник проиграл нокаутом за 12 секунд

Российский тяжеловес Ultimate Fighting Championship (UFC) Алексей Олейник (57-13-1) проиграл тяжёлым нокаутом в первом раунде Уолту Харрису (13-7) на турнире UFC в Техасе.
Обновлено 20 июля в 23:22
Авто

Названы самые угоняемые машины в РФ

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России за первые шесть месяцев этого года.
Обновлено вчера в 22:08
Армия и оружие

Россия обсуждает с Турцией совместное производство компонентов С-400

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Москва и Анкара рассматривают возможность совместного производства элементов для зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В Санкт-Петербурге убили активистку Елену Григорьеву

В Санкт-Петербурге в ночь на 21 июля убили активистку Елену Григорьеву.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

Отец Децла трогательно почтил память рэпера в день его рождения

Рэпер не дожил до своего дня рождения полгода. Он внезапно скончался 3 февраля после выступления на частной вечеринке в клубе в Ижевске.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Во Франции нашли затонувшую полвека назад подлодку

В Средиземном море у берегов Франции найдена пропавшая более полувека назад подводная лодка Minerve.
Обновлено в 08:23
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