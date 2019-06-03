У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акцияхВедомости вчера в 17:45

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

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