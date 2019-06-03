Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акцияхВедомости вчера в 17:45
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
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«Левада»: каждый четвертый россиянин допустил возможность проведения массовых выступлений
Московский Комсомолец00:20
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Мордашов завершил скупку бумаг у миноритариев сети «Лента»
Компания «Севергрупп» Алексея Мордашова выкупила 78,73% в крупном российском ритейлере «Лента».
Обновлено в 10:15
Футбол
Роналду одобрил приход Сарри в «Ювентус»
Tuttosport утверждает, что Роналду будет рад приходу Сарри, который ранее помог развить бомбардирские способности Дрису Мертенсу и Гонсало Игуаину.
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Авто
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Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Авто
Названы самые популярные в России китайские автомобили
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В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
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Напомним, недавно портал Teleprogramma.pro писал, что Памела Андерсон вывела в свет 22-летнего красавца-сына Брэндона Томаса Ли, которого она родила от музыканта Томми Ли.
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ВСУ обстреляли полную верующих мечеть в Донецке
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Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него кинокомпания Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».
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Майские указы президента 2012 года по повышению оплаты труда среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 российских регионов, говорится докладе Счётной палаты, обнародованном после проверки исполнения бюджета за прошлый год в сфере здравоохранения.
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