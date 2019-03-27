Общество

У россиян появятся цифровые профилиРадиочастотный спектр вчера в 04:50

Минкомсвязь подготовило новый законопроект, который дает официальное определение понятию «цифровой профиль» в отношении граждан и юрлиц, а также его инфраструктуре. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Объем расходов на создание цифрового профиля россиян определят в течение двух месяцев

ТАССвчера в 09:17

У россиян появятся цифровые профили

Комсомольская правдавчера в 10:14

Цифровые профили появятся у россиян в 2020 году

Известиявчера в 10:50

Банк России подсчитал виды личных данных в «цифровом профиле»

Телеканал 360°вчера в 15:57

«Цифровой профиль» будет хранить 57 видов личных данных россиян

РИА Новостивчера в 10:03

Минкомсвязь предложила определение «цифрового профиля»

Парламентская газета26 марта в 03:49

Минкомсвязь хочет законодательно закрепить понятие «цифровой профиль»

Право.ру26 марта в 05:43
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Гаджеты

Скидки на роботы-уборщики ILIFE в ходе распродажи AliExpress 328 составят до 51 %

Приобрести ILIFE A9s можно будет в ходе распродажи AliExpress 328 Shopping Festival в официальном магазине ILIFE и магазине компании в Испании на сайте AliExpress.com с 28 марта.
Обновлено вчера в 02:00
Космос

США попросили Россию отложить пилотируемый запуск к МКС

Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

В московском отделении партии «Яблоко» проходят обыски

Полиция проводит обыск в московском отделении партии «Яблоко» на Пятницкой улице.
Обновлено вчера в 09:47
Политика

США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот

США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.
Обновлено вчера в 18:19
Авто

Aurus выпустит парадный кабриолет

Скорее всего, парадный кабриолет Aurus присоединится к федеральному проекту «Кортеж», в рамках которого уже построены бронированный лимузин Senat L700, седан Senat S600 и минивэн Arsenal.
Обновлено вчера в 10:25
Музыка

Шакира опровергла с песней обвинения в плагиате на суде

Обновлено вчера в 15:24
Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина

Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Лиза Галкина уже не в первый раз прошла по подиуму, демонстрируя коллекцию Yudashkin Kids.
Обновлено вчера в 14:51
Культура

YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено вчера в 20:49
Политика

В Интернет слили видео с пьяным сыном Порошенко

Ролик начинается с того, что подросток лежит под письменным столом.
Обновлено вчера в 20:36
Политика

Зеленский высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

Шоумен и кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский пошутил над лидером страны Петром Порошенко, кандидатом Юлией Тимошенко, а также над лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.
Обновлено вчера в 14:22
Шоу-бизнес

Худеющая звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина похвасталась растяжкой

Несколько часов назад в своем Instagram Скулкина опубликовала кадр, на котором она делает растяжку.
Обновлено вчера в 21:16
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия

Экс-министр Абызов арестован на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:38
Энергетика

Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза

Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено вчера в 03:45
Политика

В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit

В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено вчера в 18:38
Общество

Женщинам в России продлят рабочий день

Женщинам, которые трудятся в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочей недели на четыре часа.
Обновлено вчера в 02:08
Кино

Спикер Совфеда раскритиковал фильм «Братство» Павла Лунгина

Сенатор Игорь Морозов раскритиковал новую картину Павла Лунгина «Братство», которая должна выйти в прокат 9 мая.
Обновлено вчера в 05:35
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено вчера в 07:01
Политика

Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атака на крупнейшую в стране ГЭС "Эль-Гури", которая спровоцировала второе за месяц массовое отключение электроэнергии в стране, была совершена с участием снайпера.
Обновлено вчера в 22:24
Экономика

Совет Федерации одобрил закон о пересчете пенсий

Закон устанавливает, что индексация пенсии и доплаты должна быть исключена из общей суммы ежемесячной выплаты пенсионеру.
Обновлено вчера в 03:47
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Обновлено вчера в 20:42
Кино

Умер режиссер Эрекле Бадурашвили

Скоропостижно скончался грузинский актер и режиссер Эрекле Бадурашвили, сообщает РИА "Новости". Он умер в Тбилиси в возрасте 57 лет.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком

Обновлено вчера в 20:51
Политика

Россия, Австралия и Нидерланды обсудили катастрофу MH17

Представители России, Австралии и Нидерландов провели консультации по поводу малайзийского Boeing MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.
Обновлено вчера в 07:39
Общество

Власти Башкирии объяснили увольнения в роддоме со «смешной» зарплатой

Увольнения более двадцати сотрудников родильного дома в городе Салават (Башкирия) произошли ещё до скандальной ситуации с аплодисментами по поводу зарплат, передает РБК.
Обновлено вчера в 20:15
Общество

«Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства

В четверг, 28 марта, в силу вступили поправки в закон о «дальневосточном гектаре», согласно которым получить бесплатный участок земли на Дальнем Востоке смогут не только россияне, но и иностранцы, и даже люди без гражданства.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Трамп: Россия предпочла бы победу Клинтон на выборах в 2016 году

Американский глава вновь подчеркнул, что Москва не оказывала никакого влияния на исход голосования Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ предпочла бы, чтобы на выборах американского главы в 2016 году победила его соперница Хиллари Клинтон, передает Fox News.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом

Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом. Он пройдет по новому протоколу, который вступил в силу только в этом году.
Обновлено в 00:08
Политика

Дума Владивостока избрала нового мэра города

Депутаты думы Владивостока 23 голосами из 28 избрали нового мэра города, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:51
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