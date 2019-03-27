Общество

У россиян появятся цифровые профилиКомсомольская правда 10:14

Компания "Ростелеком" совместно с Центробанком разработала концепцию создания цифровых профилей в России. Об этом сообщает агентствоТАСС. Уже в следующем году у граждан появятся цифровые профили, где будут содержаться их персональные данные.
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В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.
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