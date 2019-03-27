Общество
У россиян появятся цифровые профилиКомсомольская правда вчера в 10:14
Компания "Ростелеком" совместно с Центробанком разработала концепцию создания цифровых профилей в России. Об этом сообщает агентствоТАСС. Уже в следующем году у граждан появятся цифровые профили, где будут содержаться их персональные данные.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
Транспорт
В РФ меняются условия оборудования железнодорожных переездов камерами
Изменения в законодательство гласят, что владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования обязаны оборудовать переезды, расположенные на путях общего пользования, работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для фиксации нарушений правил проезда через железнодорожные переезды.
Обновлено вчера в 17:27
Общество
Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами
Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено вчера в 06:10
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
В здании правительства Хабаровского края проходят обыски
Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски.
Обновлено в 01:48
Политика
Митинг в Ингушетии закончился столкновениями с полицией
Обновлено вчера в 04:46
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые стала мамой
Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу на улице в Сиэтле
Несколько человек пострадали, один погиб в результате стрельбы в американском городе Сиэтл.
Обновлено вчера в 20:40
Космос
Первый запуск китайской частной ракеты OS-M закончился неудачей
Китайская частная компания OneSpace впервые запустила ракету OS-M со спутником Lingque 1B на борту, однако во время запуска произошла нештатная ситуация и ракета не смогла вывести груз на орбиту.
Обновлено вчера в 06:18
Политика
Олега Гуменюка избрали мэром Владивостока
Депутаты Думы Владивостока в четверг выбрали и.о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города, передает корреспондент РИА Новости с заседания.
Обновлено вчера в 20:39
Армия и оружие
Россия поддерживает боеготовность военной техники Венесуэлы
Россия помогает Венесуэле поддерживать боеготовность ранее поставленной российской военной техники, но о новых закупках речи не идет, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов «Интерфаксу» на оборонной выставке Lima-2019 в Малайзии.
Обновлено в 00:49
Здоровье
Жители России в 2018 году съели сахара в два раза больше нормы
В 2018 году в России потребление мяса и мясопродуктов при установленной Минздравом норме 73 кг составило 75,1 кг на человека.
Обновлено в 01:38
Происшествия
При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 военных
В Кызылординской области Казахстана разбился военный вертолет Ми-8, сообщило министерство обороны страны.
Обновлено в 00:53
Политика
Гуайдо озвучил дату свержения режима Мадуро: 6 апреля
Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился в своем микроблоге в Твиттере к сторонникам "демократических перемен" в стране с призывом свергнуть режим действующего главы государства Николаса Мадуро 6 апреля.
Обновлено вчера в 18:08
Авто
Lincoln показал силуэт нового кроссовера Corsair
Компания Lincoln опубликовала тизер нового кроссовера под названием Corsair, который заменит в линейке американской марки модель MKC.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
Бывший полпред на Дальнем Востоке задержан в Москве
Бывший полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев был задержан в Москве, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.
Обновлено в 01:44
Общество
Жительницам российских сел могут продлить рабочий день
В России женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня.
Обновлено вчера в 01:23
Гаджеты
В WhatsApp появится новый «темный режим»
Разработчики WhatsApp тестируют «темный режим» для платформы Android. Данная версия будет отличаться от используемой на iOS.
Обновлено в 00:37
Общество
Неуверенное солнце: в Москве 28 марта потеплеет до +4 °С
Облачная погода с прояснениями ожидается в Московском регионе 28 марта. Термометр в столице покажет до +4 °С, сообщают «Метеовести».
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
Герасимов обсудил военное сотрудничество с командующим Сухопутными войсками Камбоджи
Обновлено вчера в 12:02
Спорт
Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие
В России создадут единую военно-строительную компанию
"Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить ее статусом единственного исполнителя", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 08:28
Кино
Пятый канал получил спецприз жюри премии АПКиТ за сериал «След»
Пятый канал в рамках премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) получил специальный приз жюри «За реализацию мечты продюсера».
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Экономика
«Яндекс» запустит мультивалютный сервис с кешбэком
Сервис онлайн-платежей «Яндекса» — «Яндекс.Деньги» — запускает услугу мультивалютных трансграничных платежей и переводов, рассказали РБК в «Яндекс.Деньги».
Обновлено в 01:00
Происшествия
Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное управление МВД.
Обновлено вчера в 23:20
Культура
YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено вчера в 20:49
Армия и оружие
Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено вчера в 08:26
Шоу-бизнес
Божена Рынска назвала размер состояния умершего Игоря Малашенко
Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко, покончившего с собой в Испании, Божена Рынска рассказала о последних днях мужа и назвала размер его состояния.
Обновлено в 00:35