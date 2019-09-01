С 16 сентября вступят в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости. После этой даты у россиян появится возможность стать собственниками тех наделов земли, которые они когда-то самовольно заняли.

с чего всё началось

Речь идет об участках, которые самовольно используются более 15 лет. Оформить часть их в собственность можно будет при проведении комплексных кадастровых работ.

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