Экономика
У россиян появилось больше свободных денегTatCenter 01:53
Ежегодно пик объема «свободных денег» приходится на июнь и идет на спад в июле. Так произошло и в этом году, однако, если сравнивать данные за 2018 и 2019 год, это показатель увеличился, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Исследовательский холдинг «Ромир» подсчитал, что в июле 2019 года индекс свободных денег россиян снизился после июньского роста, сообщается на официальном сайте компании.Давыдов.Индекс03:15
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