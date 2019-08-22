Экономика

У россиян появилось больше свободных денегTatCenter 01:53

Ежегодно пик объема «свободных денег» приходится на июнь и идет на спад в июле. Так произошло и в этом году, однако, если сравнивать данные за 2018 и 2019 год, это показатель увеличился, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Исследовательский холдинг «Ромир» подсчитал, что в июле 2019 года индекс свободных денег россиян снизился после июньского роста, сообщается на официальном сайте компании
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