с чего всё началось

Ежегодно пик объема «свободных денег» приходится на июнь и идет на спад в июле. Так произошло и в этом году, однако, если сравнивать данные за 2018 и 2019 год, это показатель увеличился, сообщает РИА Новости.

У россиян появилось больше свободных денег

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