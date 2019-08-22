Экономика
У россиян появилось больше свободных денегTatCenter 01:53
Ежегодно пик объема «свободных денег» приходится на июнь и идет на спад в июле. Так произошло и в этом году, однако, если сравнивать данные за 2018 и 2019 год, это показатель увеличился, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Исследовательский холдинг «Ромир» подсчитал, что в июле 2019 года индекс свободных денег россиян снизился после июньского роста, сообщается на официальном сайте компании.Давыдов.Индекс03:15
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Политика
Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Политика
Зеленский поблагодарил Трюдо за позицию по возвращению России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в котором поблагодарил его за то, что тот по-прежнему возражает против возвращения России в G8.
Обновлено в 12:43
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
В Госдепе объяснили «нарушение» Россией ДРСМД
Госдеп США опубликовал доклад, в котором говорится, что Россия якобы «решила нарушить» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ.
Обновлено в 12:19
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку.
Обновлено в 12:47
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Форпост-Р»
Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором совершает свой первый полет модернизированный "Форпост" - беспилотник "Форпост-Р".
Обновлено в 12:06
Теннис
Шарапова в первом круге US Open сыграет с Сереной Уильямс
Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира «Большого шлема» US Open сыграет с американкой Сереной Уильямс.
Обновлено в 12:23
Энергетика
«Роснефть» подписала соглашение по работе на шельфе Мозамбика
В октябре 2018 года консорциум, в котором "Роснефти" принадлежит 20%, подписал с правительством Мозамбика концессионные соглашения на разведку и добычу углеводородов на трех участках, компании приступили к геологоразведочным работам.
Обновлено в 11:28
Гаджеты
Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy A30s
Обновлено в 06:08
Политика
Троих россиян готовят к обмену между РФ и Украиной
Граждане России Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов проходят необходимые юридические процедуры для обмена пленными между Киевом и Москвой.
Обновлено в 03:48
Кино
Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину
Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Появились сообщения о получении США танка Т-90
США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
В ДНР заявили об увеличении числа украинских снайперов в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила об увеличении числа снайперов украинских силовиков вблизи линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 12:31
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Наука
Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний
По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 01:49
Политика
Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцелью
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:44
Экономика
Банк России сможет блокировать сайты мошенников без суда
Центробанк может блокировать сайты мошеннических финансовых организаций и пирамид без решения суда с осени 2019 года.
Обновлено в 03:16
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Суд не продлил арест счетов Абызова
Обновлено в 10:54
Происшествия
Суд отказался продлить арест Навального из-за госпитализации
Симоновский районный суд Москвы отказался продлевать арест оппозиционеру Алексею Навальному.
Обновлено в 13:22
Футбол
«Японский Месси» перешел из «Реала» в «Мальорку» на правах аренды
Как сообщает пресс-служба островитян, Кубо перешел в «Мальорку» на правах аренды.
Обновлено в 11:43
Футбол
Чалов и Максименко вызваны в молодежную сборную России
Обновлено в 08:51