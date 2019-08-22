с чего всё началось

Ежегодно пик объема «свободных денег» приходится на июнь и идет на спад в июле. Так произошло и в этом году, однако, если сравнивать данные за 2018 и 2019 год, это показатель увеличился, сообщает РИА Новости.

У россиян появилось больше свободных денег

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Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

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Политика Троих россиян готовят к обмену между РФ и Украиной Граждане России Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов проходят необходимые юридические процедуры для обмена пленными между Киевом и Москвой.

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Армия и оружие В ДНР заявили об увеличении числа украинских снайперов в Донбассе Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила об увеличении числа снайперов украинских силовиков вблизи линии соприкосновения в Донбассе.

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Политика Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцелью Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8, сообщает ТАСС.

Экономика Банк России сможет блокировать сайты мошенников без суда Центробанк может блокировать сайты мошеннических финансовых организаций и пирамид без решения суда с осени 2019 года.

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.