Экономика
У россиян оказалось рекордное количество свободных денегРоссийская газета вчера в 23:44
Среднегодовой объем "свободных денег" у людей в стране по итогам 2018 года оказался рекордным за все время наблюдений, начиная с 2008 года. Индекс свободных денег - это разница между доходами и тратами на необходимые товары и услуги.
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Авто
Новый городской SUV марки ŠKODA получит название KAMIQ
Обновлено в 03:05
Авто
Toyota представила юбилейную версию Land Cruiser 200
Компания Toyota решила отметить 60-летний юбилей своего популярного внедорожника Land Cruiser в США, выпустив специальную версию этой модели.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата российским Су-27 самолета ВВС Швеции
Обновлено в 00:28
Политика
Карлос Гон ушел с поста главы Renault
Карлос Гон ушел с поста председателя правления и главного исполнительного директора Renault вечером 23 января, заявил в интервью Bloomberg министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Обновлено в 02:29
Финансы
Рубль слегка вырос к доллару и евро на старте четверга
Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в четверг утром, при этом курс доллара упал ниже отметки 66 руб. впервые с 7 декабря; рубль слегка растет к бивалютной корзине на фоне небольшого повышения большинства валют emerging markets.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Один из горящих танкеров в Черном море может затонуть
Крен горящего в районе Керченского пролива танкера "Маэстро" растет и уже достиг 35 градусов левого борта, возможно затопление судна, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено 22 января в 06:34
Кино
Режиссера «Богемской рапсодии» обвинили в педофилии
Режиссера Брайана Сингер обвинили в изнасилованиях и сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетним, сообщает издание «Atlantic».
Обновлено вчера в 19:53
Интернет
Специалисты компании Avast признали уязвимость пользователей Windows
Сотрудники компании Avast предупредили пользователей Windows о том, что хакеры смогут взломать компьютер через устаревшие версии программ, установленных на нём.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Москве прогремел взрыв в многоэтажке
Обновлено в 02:03
Общество
В «Роскачестве» назвали лучшие средства для мытья посуды
Эксперты «Роскачества» определили десятку лучших средств для мытья посуды на российских прилавках.
Обновлено в 00:00
Общество
В Росрыболовстве назвали самую полезную в мире рыбу
Обновлено вчера в 19:15
Авто
Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель
В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Гипермаркет «Глобус» в Подмосковье эвакуировали из-за 60-метровой трещины
Обновлено в 02:56
Политика
Украинский суд признал Януковича виновным в госизмене
Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене по первым двум пунктам обвинения, которые касаются событий в Крыму и пособничества, в ведении агрессивной войны, передает ТАСС.
Обновлено в 03:38
Общество
В выходные на Москву обрушится самый мощный за зиму снегопад
По информации синоптиков, за счет поступления порций теплого воздуха от средиземноморского циклона, к утру понедельника в Москве выпадет 14-17 мм осадков.
Обновлено в 02:18
Происшествия
СК задержал начальника ОМВД по городу Чехов
"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУСК России по Московской области задержан начальник ОМВД России по городскому округу Чехов по подозрению в незаконном обороте оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:06
Технологии
Boeing показал беспилотное аэротакси
Компания Boeing успешно провела испытания беспилотного пассажирского аэротакси.
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Россельхознадзор заявил о хакерской атаке системы ВетИС
Государственная информационная система в области ветеринарии (ВетИС) в четверг подверглась хакерской атаке типа DDoS, говорится в соообщении Россельхознадзора.
Обновлено в 03:27
Технологии
С 1 февраля могут быть сбои в работе сайтов госорганов и банков
Причиной сбоев является глобальное обновление протокола системы доменных имен, а с 1 февраля будет прекращена поддержка старой версии Domain Name System.
Обновлено вчера в 12:14
Авто
«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для авто
Предполагается, что водители смогут использовать бортовой компьютер «Яндекса» вместо штатного музыкального проигрывателя или мультимедийной системы.
Обновлено вчера в 01:34
Происшествия
В Магнитогорске загорелась кровля завода
В Магнитогорске - крупный пожар: горит здание сталеплавильного цеха калибровочного завода.
Обновлено в 03:26
Происшествия
ФСБ обыскала и задержала мэра Нефтеюганска
Обновлено в 02:15
Космос
Раскрыта главная причина появления жизни на Земле
Обновлено в 02:45
Авто
УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи» на газе
Ульяновский автомобильный завод запускает в продажу новую версию фургона УАЗ «Профи» по цене от 1 181 900 рублей.
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия
В Государственном историческом музее заявили о пропаже древней иконы
Обновлено в 04:01
Наука
Ученые: романтические отношения улучшают здоровье
Подведя итоги эксперимента ученые пришли к выводу, что присутствие романтического партнера или мысли о нем способствовали лучшей реакции организма на стресс, а также снижению давления.
Обновлено вчера в 14:08
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться зимой
Россиянам следует употреблять жирную рыбу, сезонные овощи и фрукты зимой, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:38
Интернет
В Китае заблокировали поисковик Bing от Microsoft
Bing — последний из крупных западных поисковиков, который работал на территории КНР благодаря тому, что согласился цензурировать результаты запросов.
Обновлено в 00:38
Авто
До России добрался обновленный кроссовер Geely Emgrand X7
Модернизированные автомобили Geely обычно выходят на российский рынок с большим опозданием. Так случилось и с кроссовером Emgrand X7.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Движение электричек на Ярославском направлении МЖД восстановлено
Обновлено в 01:03