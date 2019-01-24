Экономика

У россиян оказалось рекордное количество свободных денегРоссийская газета вчера в 23:44

Среднегодовой объем "свободных денег" у людей в стране по итогам 2018 года оказался рекордным за все время наблюдений, начиная с 2008 года. Индекс свободных денег - это разница между доходами и тратами на необходимые товары и услуги.
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«Ромир» рассказал о среднегодовом объеме «свободных денег» россиян

Среднегодовой объем "свободных денег" у россиян по итогам 2018 года оказался рекордным за все годы наблюдений, в декабре же этот показатель подскочил более чем в полтора раза по сравнению с ноябрем, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Исследование выявило рекордный объём свободных денег у россиян

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Среднегодовой объем «свободных денег» россиян в 2018 г оказался рекордно высоким

ПРАЙМвчера в 19:15
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В Сети прошла презентация нового лимитированного Land Cruiser Heritage Edition.
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Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в четверг утром, при этом курс доллара упал ниже отметки 66 руб. впервые с 7 декабря; рубль слегка растет к бивалютной корзине на фоне небольшого повышения большинства валют emerging markets.
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Мороз привел к повреждению кабеля, сообщили в пресс-службе МЖД. Это случилось в 6:30 на станции Мытищи с электричкой Пушкино - Москва.
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Эксперты «Роскачества» определили десятку лучших средств для мытья посуды на российских прилавках.
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Boeing показал на видео испытания беспилотного аэротакси

Американская компания Boeing провела успешные испытания пассажирского воздушного судна PAV, которое рассчитано для передвижения по городу.
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Горящие в Черном море танкеры прекратили дрейфовать

Два танкера, которые горят в Черном море и в среду начали дрейфовать, прекратили движение, сообщили ТАСС в среду в Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы.
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Численность населения России сократилась впервые за 10 лет

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С 1 февраля могут быть сбои в работе сайтов госорганов и банков

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Жильцы многоэтажного дома на юго-востоке Москвы сломали пандус, установленный для недавно переехавшей семьи с ребенком-инвалидом.
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Происшествия

В Воронежской области столкнулись два автобуса, один погибший

В Единой дорожно-диспетчерской службе сообщили, что в результате столкновения двух автобусов на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области один человек погиб, двое пострадали.
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Режиссера «Богемской рапсодии» Брайана Сингера обвинили в педофилии

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