Экономика
У россиян оказалось рекордное количество свободных денегРоссийская газета вчера в 23:44
Среднегодовой объем "свободных денег" у людей в стране по итогам 2018 года оказался рекордным за все время наблюдений, начиная с 2008 года. Индекс свободных денег - это разница между доходами и тратами на необходимые товары и услуги.
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Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата российским Су-27 самолета ВВС Швеции
Обновлено в 00:28
Политика
«Заправившего пиджак в трусы» Порошенко высмеяли в сети
Обновлено в 04:58
Авто
Toyota представила юбилейную версию Land Cruiser 200
Компания Toyota решила отметить 60-летний юбилей своего популярного внедорожника Land Cruiser в США, выпустив специальную версию этой модели.
Обновлено в 00:23
Авто
Skoda назовет новый кроссовер Kamiq
Компания Skoda подтвердила создание нового кроссовера — компактная модель получит имя Kamiq, сообщает чешский автопроизводитель.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Появились новые фото ударного беспилотника «Охотник»
Пользователи утверждают, что это новые снимки российского ударного БЛА "Охотник".
Обновлено в 07:39
Происшествия
Исторический музей сообщил об исчезновении иконы XVI века
Обновлено в 05:26
Происшествия
SANA: в Дамаске произошёл взрыв в районе посольства России
Информационное агентство SANA сообщило, что в районе посольства России в Дамаске произошёл взрыв.
Обновлено в 07:42
Происшествия
«Победа» подала в суд на пограничников аэропорта Внуково
Сумма исковых требований — 10,74 тыс. руб. Представитель авиакомпании отметил, что заявление будет рассматриваться в упрощенном порядке, так как сумма иска меньше 500 тыс. руб. Напомним, в конце 2018 года "Победа" сообщила о задержках рейсов из Внуково из-за претензий пограничников к технологии посадки пассажиров.
Обновлено в 07:42
Политика
Россельхознадзор заявил о хакерской атаке
Россельхознадзор сообщил о хакерской атаке на Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии 24 января.
Обновлено в 04:08
Космос
Макет межпланетного корабля Илона Маска развалился из-за ветра
Первый летный прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разработала для межпланетных полетов, снесло ветром на стартовой площадке.
Обновлено в 04:34
Общество
Чиновница объяснила свои слова о ненадобности денег женщинам за 30
Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева объяснила, что имела в виду под словами, что женщинам после 30 лет "деньги уже не нужны".
Обновлено в 08:16
Авто
Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель
В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
Обновлено вчера в 23:04
Авто
Представлен обновленный пикап Ford Ranger
Официально представлен обновленный Ford Mondeo Интересно, что, по сути, "Рейнджеру" в Европе оставили только этот двухлитровый дизель, так как поставлять пикап с 2,3-литровым бензиновым турбомотором в Старый Свет Ford не планирует.
Обновлено в 05:10
Транспорт
Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково
Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Политика
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Суд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры Пирумову
Обновлено в 04:58
Общество
В «Роскачестве» назвали лучшие средства для мытья посуды
Эксперты «Роскачества» определили десятку лучших средств для мытья посуды на российских прилавках.
Обновлено в 00:00
Общество
В Сибае смог будут разгонять с помощью вентиляторов
Обновлено в 07:15
Политика
Карлос Гон ушел с поста главы Renault
Обновлено в 02:29
Политика
В Шотландии арестован экс-глава правительства Алекс Салмонд
В Шотландии арестован бывший первый министр страны Алекс Салмонд, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:26
Кино
Режиссера «Богемской рапсодии» обвинили в педофилии
Режиссера Брайана Сингер обвинили в изнасилованиях и сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетним, сообщает издание «Atlantic».
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия
Бывший замминистра энергетики задержан по подозрению в мошенничестве
По предварительной информации, оба задержанных являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Обновлено в 08:04
Экономика
Ростелеком купит Tele2 за 240 млрд рублей
Сделка по приобретению Ростелекомом сотового оператора Tele2 практически готова и оценивается в 240 млрд рублей.
Обновлено в 08:25
Транспорт
Смольный дал «Метрострою» шанс достроить одну из линий метро
Смольный приостановил процесс расторжения контракта по Красносельско-Калининской линии и даст ОАО «Метрострой» возможность продолжить строительство станций метро «Юго-Западная» и «Путиловская».
Обновлено в 07:42
Общество
Свыше 3,9 млн человек посетили Исаакиевский собор в прошлом году
Обновлено вчера в 08:40
Интернет
Avast сообщила об угрозах для большинства компьютерных пользователей
Разрабатывающая программное обеспечение в области информационной безопасности компания Avast опубликовала результаты исследования, в ходе которого были проверены данные со 163 млн компьютеров по всему миру.
Обновлено в 00:44
Технологии
Amazon начал тестировать беспилотных роботов-доставщиков
В Вашингтоне стартовало тестирование робота-доставщика Scout, сообщает Хайтек, ссылаясь на Engadget.
Обновлено в 07:53
Общество
Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников
Обновлено вчера в 02:34
Экономика
Система быстрых платежей будет запущена в России 28 января
Система быстрых платежей (СБП) будет запущена в России 28 января, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина на презентации СБП.
Обновлено в 05:45
Технологии
Boeing протестировал беспилотное летающее такси
Отмечается, что летательным аппарат работает на электричестве и будет способен совершать перелеты на расстояния до 80 км. Над прототипом PAV работает подразделение Boeing — NeXt, а также ее "дочка" — Aurora Flight Sciences, которая также вовлечена в совместный с Uber проект по созданию нового летающего такси.
Обновлено в 04:44