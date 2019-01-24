Экономика
У россиян оказалось рекордное количество свободных денегРоссийская газета вчера в 23:44
Среднегодовой объем "свободных денег" у людей в стране по итогам 2018 года оказался рекордным за все время наблюдений, начиная с 2008 года. Индекс свободных денег - это разница между доходами и тратами на необходимые товары и услуги.
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Происшествия
В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв
Обновлено в 13:11
Общество
Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы
Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено в 09:15
Авто
«Автотор» начал выпуск новой модели седана KIA K900 в Калининграде
Российский автомобильный холдинг "Автотор" приступил к серийному производству новой модели седана KIA K900 на заводе в Калининграде, сообщила в четверг пресс-служба компании.
Обновлено в 12:26
Происшествия
В Нальчике неизвестные напали на экипаж ДПС
Нападение на экипаж ДПС, состоящий из трех человек, произошло в Нальчике, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по КБР.
Обновлено в 12:25
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали «серебро» на ЧЕ в Минске
Третья российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые заменили на чемпионате Европы травмировавшихся Наталью Забияко и Александра Энберта, в произвольной программе набрали 120,03 балла и заняли итоговое пятое место (185,92).
Обновлено в 14:20
Авто
Toyota подготовила юбилейную версию Land Cruiser 200
Компания Toyota отметит 60-летие внедорожника Land Cruiser на рынке США выпуском его специальной версии – Land Cruiser Heritage Edition.
Обновлено в 01:19
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию о деэскалации конфликта в Азовском море
ПАСЕ приняла резолюцию о деэскалации конфликта в Азовском море Захваченным в Керченском проливе украинским морякам нужно оказывать помощь в соответствии с Женевскими конвенциями, в том числе Конвенцией об обращении с военнопленными.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Появились новые фото тяжелого беспилотника «Охотник»
В Сети опубликованы новые фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Аппарат готовят к первому полету.
Обновлено в 04:42
Транспорт
Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково
Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Политика
Порошенко высмеяли за «заправленный в трусы» пиджак
Обновлено в 06:29
Политика
Путин провел переговоры с Мадуро на фоне кризиса в Венесуэле
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на фоне политического кризиса в южноамериканской стране.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Поиски пропавшего самолета с игроком «Кардиффа» Салой прекращены
Полиция острова Гернси опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что им не удалось найти никаких следов пропавшего самолета с футболистом "Кардиффа" Эмилиано Салой на борту.
Обновлено в 10:49
Авто
Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель
В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол
«Монако» временно отстранил Анри от работы главным тренером
Футбольный клуб «Монако» принял решение временно отстранить главного тренера команды Тьерри Анри от его должности.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС Швеции
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Политика
Карлос Гон ушел с должности главы Renault
Обновлено в 02:08
Политика
На Украине пригрозили «вернуть» Кавказ и Кубань силой
Основатель неонацистского полка "Азов" и депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил в эфире телеканала ZIK, что Украине придется "вернуть" Кубань и Кавказ силой.
Обновлено в 12:38
Политика
На Украине Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы
Обновлено в 13:41
Авто
Skoda назовет новый кроссовер Kamiq
Что интересно, чехи продолжают называть свои кроссоверы в одной и той же манере: начиная с «К» и заканчивая «Q». В частности, название Kamiq с языка интуитов (коренного населения северной части Канады и Гренландии) означает некий предмет, который настолько сильно подходит своему владельцу, что ощущается им, как вторая кожа.
Обновлено в 03:41
Космос
Ученые назвали причину появления жизни на Земле
Обновлено в 04:22
Происшествия
Из Исторического музея пропала икона «Богоматерь Шуйская-Смоленская»
Икона "Богоматерь Шуйская-Смоленская" пропала из фондохранилища Государственного исторического музея, проводится проверка, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
Обновлено в 04:07
Гаджеты
Vivo презентовала самый безрамочный смартфон
Китайский производитель Vivo презентовал смартфон с уникальным дизайном.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Недовольные соседи сломали пандус для ребенка-инвалида в Москве
Обновлено вчера в 17:56
Армия и оружие
Инженер поделился подробностями о пулемете «Арматы»
Инженер рассказал, что к пулемету было разработано устройство дистанционной перезарядки, с помощью которого пулемет ставится на боевой взвод или перезаряжается в случае осечек.
Обновлено в 04:51
Политика
Алекс Салмонд отпущен после допроса
Бывший первый министр Шотландии, ведущий политической программы The Alex Salmond Show на канале RT Алекс Салмонд отпущен после допроса.
Обновлено в 10:08
Космос
У американцев на МКС отказал скафандр
Обновлено в 10:32
Гаджеты
В Сети появились новые живые фото Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+
В Сети опубликовали новые живые фотографии флагманов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+. Соответствующую информацию приводит iXBT.com.
Обновлено в 12:21
Наука
Названы повышающие риск преждевременной смерти продукты
Исследование показало, что у тех, кто регулярно ест жареное, риск преждевременной смерти повышается на восемь процентов.
Обновлено в 12:28
Наука
В Китае клонированы пять идентичных макак
Ученые использовали фибробласты макаки-донора для клонирования пяти новых обезьян при помощи метода переноса ядра соматической клетки - так называемого "терапевтического клонирования".
Обновлено вчера в 23:56