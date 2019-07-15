Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации. Как стало известно "РГ" из источников, знакомых с ситуацией, сейчас прорабатываются и обсуждаются различные варианты освобождения от работы для прохождения диспансеризации.

с чего всё началось

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на соответствующее предложение Минтруда.

У россиян может появиться дополнительный выходной

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