Общество
У россиян может появиться дополнительный выходнойBFM.ru 01:48
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на соответствующее предложение Минтруда.
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с чего всё началось
Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации. Как стало известно "РГ" из источников, знакомых с ситуацией, сейчас прорабатываются и обсуждаются различные варианты освобождения от работы для прохождения диспансеризации.Российская газетавчера в 20:15
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 10:19, Вашингтон
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