Общество
Россиянам могут предоставить дополнительный выходнойНаша версия 05:22
В Минтруде рассматривают предложение о предоставлении гражданам в возрасте от сорока лет дополнительного выходного дня. Его могут предоставить для прохождения ежегодной диспансеризации. Соответствующую информацию приводит «Российская газета».
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с чего всё началось
Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации. Как стало известно "РГ" из источников, знакомых с ситуацией, сейчас прорабатываются и обсуждаются различные варианты освобождения от работы для прохождения диспансеризации.Российская газетавчера в 20:15
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