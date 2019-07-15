Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации. Как стало известно "РГ" из источников, знакомых с ситуацией, сейчас прорабатываются и обсуждаются различные варианты освобождения от работы для прохождения диспансеризации.

с чего всё началось

В Минтруде рассматривают предложение о предоставлении гражданам в возрасте от сорока лет дополнительного выходного дня. Его могут предоставить для прохождения ежегодной диспансеризации. Соответствующую информацию приводит «Российская газета».

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