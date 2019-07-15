Общество

У россиян может появиться дополнительный выходнойBFM.ru 01:48

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на соответствующее предложение Минтруда.
Читать в источнике
с чего всё началось

Россиянам готовят дополнительный выходной

Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации. Как стало известно "РГ" из источников, знакомых с ситуацией, сейчас прорабатываются и обсуждаются различные варианты освобождения от работы для прохождения диспансеризации.
Российская газетавчера в 20:15

Подробнее о событии

Эксперт назвала плюсы и минусы дополнительного выходного дня для россиян

Известия05:41

Россиянам готовят дополнительный выходной, пишут СМИ

РИА Новости02:02

У россиян может появиться еще один выходной

Газета.Ru02:34

СМИ узнали предложения Минтруда по дополнительному выходному

РБК01:59

Минтруд готовит предложение о дополнительном выходном для россиян

RT на русском01:31

У россиян может появиться еще один выходной

Телеканал 360°вчера в 22:17

Россиянам готовят дополнительный выходной

Российская газетавчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 05:47, Вашингтон
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Авто

Lada 4x4 Bronto получит рестайлинг

Известно, что внедорожник получит сразу несколько новых элементов, однако на картинке можно увидеть лишь решетку радиатора с интересным «гипнотическим» узором.
Обновлено в 03:43
Футбол

Юрий Семин — первый гость в новом сезоне программы «Тает лед» на «Матче»

Главный тренер московского «Локомотива», заслуженный тренер России Юрий Семин станет первым в новом сезоне гостем программы «Тает лед» с Алексеем Ягудиным, которая выйдет в эфир на «Матч ТВ».
Обновлено в 05:35
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Читой

Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе «Байкал» в Забайкальском крае, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Вора в законе задержали за убийство депутата в Подмосковье

В Подмосковье задержан вор в законе Олег Шишканов по подозрению в убийстве районного депутата.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Авто

Кроссовер Geely Atlas с новым дизайном добрался до дилеров

Рестайлинговый кроссовер, который в России известен под названием Atlas, а в Китае - Boyue, теперь получил в названии приставку Pro и обзавелся новым дизайном.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Политика

ФСБ попросила продлить арест украинских моряков на три месяца

Ранее адвокат Николай Полозов сообщил РИА Новости, что активная стадия расследования завершена и всем 24 задержанным морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы).
Обновлено в 03:59
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Экономика

В США предложили запретить технологическим компаниям выпуск криптовалют

Технологические компании хотят ограничить в возможности выпуска собственных цифровых денег в США.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Максим Виторган почтил память умершей от рака мамы

Любимая миллионами звезда кино и театра скончалась от рака 19 лет назад.
Обновлено вчера в 18:34
Авто

В России взлетели цены на машины

Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
Обновлено в 03:40
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

Обновлено в 02:49
Происшествия

Самолет вернулся в Петербург из-за треснувшего стекла в кабине пилотов

Обновлено в 03:10
Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Обновлено в 03:44
Культура

Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»

Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили сыграет третью свадьбу

Режиссер Резо Гигинеишвили сыграет свадьбу через два года после развода с актрисой Надеждой Михалковой, матери двоих из троих его детей, передает "Стархит" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:15
Общество

Жара и ливни ожидают россиян на этой неделе

В Челябинской области жара будет до 33 ° C, а в Алтайском крае до 32 ° C. Сильные дожди ожидают Краснодарский край, Калмыкию и Ростовскую область.
Обновлено в 03:55
Экономика

«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет»

Сервис заказа «Яндекс.Такси» договорился о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет».
Обновлено в 03:16
Интернет

Microsoft начнет удалять заброшенные аккаунты

Microsoft меняет условия пользовательского соглашения и теперь будет удалять аккаунт, если в нем не было активности в течение двух лет.
Обновлено вчера в 16:33
Экономика

Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет

Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Обновлено в 02:00
Технологии

Известны подробности о новейшем оружии США

Обновлено в 05:37
Происшествия

Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку

Обновлено в 00:42
Политика

Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы по итогам проверки было отказано девяти гражданам.
Обновлено в 03:06
Футбол

«Краснодар» хочет купить форварда «Лос-Анджелеса» Росси

Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» ведёт переговоры с «Лос-Анджелесом» о трансфере уругвайского нападающего Диего Росси.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия

В Якутии произошло лобовое столкновение грузовика и микроавтобуса

«Около 11 часов (05:00 мск) на 138-м км федеральной автодороги «Вилюй» произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Hiace с пассажирами и грузового автомобиля Mitsubishi Canter», — сказал собеседник.
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес

Юлия Савичева впервые показала 2-летнюю дочь Анну

На днях 2-летняя наследница артистки отпраздновала свой очередной день рождения, а звездная мать посвятила ей трогательный и откровенный пост в Instagram.Юлия Савичева не раз признавалась, что после появления на свет дочери ее жизнь полностью изменилась.
Обновлено в 00:49
Общество

Орловские медики начали «итальянскую» забастовку

Фельдшеры орловской станции скорой медицинской помощи объявили «итальянскую» забастовку с 15 июля.
Обновлено в 03:27
Экономика

Налоговая арестовала счета «Синергии»

ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
Обновлено в 05:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное