Общество

У россиян может появиться дополнительный выходнойBFM.ru 01:48

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на соответствующее предложение Минтруда.
Читать в источнике
с чего всё началось

Россиянам готовят дополнительный выходной

Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации. Как стало известно "РГ" из источников, знакомых с ситуацией, сейчас прорабатываются и обсуждаются различные варианты освобождения от работы для прохождения диспансеризации.
Российская газетавчера в 20:15

Подробнее о событии

Россиянам готовят дополнительный выходной, пишут СМИ

РИА Новости02:02

СМИ узнали предложения Минтруда по дополнительному выходному

РБК01:59

У россиян может появиться еще один выходной

Телеканал 360°вчера в 22:17

Минтруд готовит предложение о дополнительном выходном для россиян

RT на русском01:31

У россиян может появиться еще один выходной

Газета.Ru02:34

Еще один выходной может появиться у россиян

Известиявчера в 21:50

Россиянам готовят дополнительный выходной

Российская газетавчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:20, Вашингтон
Происшествия

Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

14 июля микроавтобус Volkswagen Transporter из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП, сообщает Управление государственной охраны страны.
Обновлено в 00:50
Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Кузнецова рассказала о желающих взять в семью девочку из Ингушетии

Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о множестве звонков с предложениями взять в семью девочку из Ингушетии, которая была госпитализирована после избиения.
Обновлено в 04:15
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray

На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»

Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Следствие попросило арестовать владельца «Нового потока» Мазурова

Следствие попросило суд поместить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова.
Обновлено в 03:38
Происшествия

ФСБ задержала претендующего на воровской трон России Шишкана

Сотрудники ФСБ задержали 54-летнего вора в законе Олега Шишканова, известного как Шишкан или Олег Раменский. Об этом сообщает «Прайм Крайм».
Обновлено в 04:02
Наука

На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу

Обновлено в 03:24
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
Обновлено в 03:00
Политика

16 россиян не пустили в Южную Корею

Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

«Роскачество» рассказало о признаках телефонного мошенничества

«Роскачество» составило список самых распространенных признаков телефонного мошенничества.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили женится в третий раз

Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
Обновлено в 00:00
Происшествия

За два месяца в Турции погибли 13 украинских туристов

С мая по июль на курортах Антальи по разным причинам погибли и умерли 13 украинских граждан.
Обновлено в 04:03
Политика

Оппозиция добивается регистрации на выборах в Мосгордуму протестами

В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального.
Обновлено вчера в 15:28
Общество

Сейсмолог спрогнозировал разрушительное землетрясение в Калифорнии

Серия недавних землетрясений в Калифорнии – только начало, более разрушительное землетрясение произойдет в ближайшие два года в районе калифорнийского города Вентура.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия

Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку

Обновлено в 00:42
Политика

В Киеве рассказали о методах подготовки Зеленского к встрече с Путиным

Журналист украинского телеканала NewsOne Руслан Коцаба 14 июля в интервью изданию «ПолитНавигатор» рассказал о методах подготовки политического лидера страны Владимира Зеленского к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

Грузия приостановила выдачу России хакера, подозреваемого в причастности к убийству следователя Шишкиной

Грузинские власти приостановили экстрадицию в Россию 28-летнего хакера Ярослава Сумбаева, которого обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:01
Происшествия

Экс-губернатор ЕАО Александр Винников получил условный срок

Суд в Биробиджане приговорил бывшего губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова к лишению свободы сроком на четыре года условно с трехлетним запретом занимать определенные должности.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Екатеринбурженка заняла 160 млн рублей и сбежала из города

Обновлено в 01:42
Музыка

Крис Норман прервал концерт в Петербурге

Обновлено в 03:08
Происшествия

Названа причина смерти биатлониста на сборах в Крыму

Причиной внезапной смерти мурманского биатлониста Артема Хасанкаева на сборах в Крыму стала патология сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 03:49
Здоровье

В Самарской области 14 человек отравились условно съедобными грибами

За 6 месяцев 2019 года случаев заболевания ботулизмом от употребления грибов домашнего приготовление в Самарской области не зарегистрировано.
Обновлено вчера в 05:53
Политика

Шипулин подал документы на участие в довыборах в Госдуму

Обновлено в 03:19
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии

В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.
Обновлено в 00:24
Экономика

BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом

Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости».
Обновлено в 03:27
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри пришли на премьеру «Короля Льва» в Лондоне

В Лондоне состоялась премьера фильма «Король Лев», которую посетили принц Гарри и его супруга Меган Маркл.
Обновлено вчера в 23:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное