Общество
У россиян может появиться дополнительный выходнойBFM.ru 01:48
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на соответствующее предложение Минтруда.
Читать в источнике
Оценить202
с чего всё началось
Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации. Как стало известно "РГ" из источников, знакомых с ситуацией, сейчас прорабатываются и обсуждаются различные варианты освобождения от работы для прохождения диспансеризации.Российская газетавчера в 20:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:20, Вашингтон
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
14 июля микроавтобус Volkswagen Transporter из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП, сообщает Управление государственной охраны страны.
Обновлено в 00:50
Экономика
На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные
Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Кузнецова рассказала о желающих взять в семью девочку из Ингушетии
Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о множестве звонков с предложениями взять в семью девочку из Ингушетии, которая была госпитализирована после избиения.
Обновлено в 04:15
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»
Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Следствие попросило арестовать владельца «Нового потока» Мазурова
Следствие попросило суд поместить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова.
Обновлено в 03:38
Происшествия
ФСБ задержала претендующего на воровской трон России Шишкана
Сотрудники ФСБ задержали 54-летнего вора в законе Олега Шишканова, известного как Шишкан или Олег Раменский. Об этом сообщает «Прайм Крайм».
Обновлено в 04:02
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу
Обновлено в 03:24
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
Обновлено в 03:00
Политика
16 россиян не пустили в Южную Корею
Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
«Роскачество» рассказало о признаках телефонного мошенничества
«Роскачество» составило список самых распространенных признаков телефонного мошенничества.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили женится в третий раз
Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
Обновлено в 00:00
Происшествия
За два месяца в Турции погибли 13 украинских туристов
С мая по июль на курортах Антальи по разным причинам погибли и умерли 13 украинских граждан.
Обновлено в 04:03
Политика
Оппозиция добивается регистрации на выборах в Мосгордуму протестами
В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Сейсмолог спрогнозировал разрушительное землетрясение в Калифорнии
Серия недавних землетрясений в Калифорнии – только начало, более разрушительное землетрясение произойдет в ближайшие два года в районе калифорнийского города Вентура.
Обновлено вчера в 20:26
Политика
В Киеве рассказали о методах подготовки Зеленского к встрече с Путиным
Журналист украинского телеканала NewsOne Руслан Коцаба 14 июля в интервью изданию «ПолитНавигатор» рассказал о методах подготовки политического лидера страны Владимира Зеленского к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Грузия приостановила выдачу России хакера, подозреваемого в причастности к убийству следователя Шишкиной
Грузинские власти приостановили экстрадицию в Россию 28-летнего хакера Ярослава Сумбаева, которого обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:01
Происшествия
Экс-губернатор ЕАО Александр Винников получил условный срок
Суд в Биробиджане приговорил бывшего губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова к лишению свободы сроком на четыре года условно с трехлетним запретом занимать определенные должности.
Обновлено в 04:11
Музыка
Крис Норман прервал концерт в Петербурге
Обновлено в 03:08
Происшествия
Названа причина смерти биатлониста на сборах в Крыму
Причиной внезапной смерти мурманского биатлониста Артема Хасанкаева на сборах в Крыму стала патология сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 03:49
Здоровье
В Самарской области 14 человек отравились условно съедобными грибами
За 6 месяцев 2019 года случаев заболевания ботулизмом от употребления грибов домашнего приготовление в Самарской области не зарегистрировано.
Обновлено вчера в 05:53
Политика
Шипулин подал документы на участие в довыборах в Госдуму
Обновлено в 03:19
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии
В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.
Обновлено в 00:24
Экономика
BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом
Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости».
Обновлено в 03:27
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри пришли на премьеру «Короля Льва» в Лондоне
В Лондоне состоялась премьера фильма «Король Лев», которую посетили принц Гарри и его супруга Меган Маркл.
Обновлено вчера в 23:37