Армия и оружие
У российских военных появится своя сотовая связьИзвестия вчера в 20:25
В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Новую технику уже получили части, дислоцированные в Хабаровске и Новосибирске, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.
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с чего всё началось
В составе бригад управления Минобороны РФ формируют роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Первые такие подразделения уже созданы на Дальнем Востоке и в Сибири.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:45, Вашингтон
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В Новой Москве мужчина с ножом напал на школьницу
Неизвестный напал с ножом на ученицу 11 класса в Новой Москве, в результате девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии.
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Большинству россиян не стоит брать кредиты в иностранной валюте из-за возможных курсовых колебаний, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
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Происшествия
В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск»
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Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
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Обновлено в 01:52
Общество
Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки
Минтранс разработал законопроект о новом порядке установления приаэродромных территорий (ПАТ), летом его текст был разослан аэропортам.
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Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus
Туркменистан намерен приобрести всю линейку новых российских представительских автомобилей Aurus.
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Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки
Обновлено вчера в 23:51
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«Спартак» победил «Ахмат» в Грозном: много голов, потасовки, удаление
Обновлено вчера в 16:23
Экономика
Глава ПФР рассказал о мерах по защите прав при смене страховщика
По данным главы ПФР, на 1 июля подано 81,6 тыс. заявлений на смену страховщика, что в семь раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (530 тыс. заявлений).
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков
Обновлено вчера в 15:02
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено 10 августа в 10:28
Общество
Контрольно-счетная палата проверит администрацию Челябинска
Контрольно-счетная палата Челябинской области сегодня, 12 августа, по распоряжению главы региона Алексея Текслера начала масштабную проверку в администрации Челябинска.
Обновлено в 01:17
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Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
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Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале
Обновлено вчера в 17:25
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Ученые назвали основную причину развития рака головы и шеи
По словам специалистов, сигаретный дым изменяет метаболизм клеток в плоскоклеточном раке головы и шеи, делая опухоли более агрессивными, способствуя их росту.
Обновлено в 02:32
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Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено 10 августа в 14:21
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В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Политика
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Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Гаджеты
Realme представила свою 64-мегапиксельную камеру для смартфонов
Готовый смартфон с новой камерой сегодня не представили, а лишь рассказали о возможностях камеры.
Обновлено вчера в 07:08
Общество
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью
Прокуратура начала проверку в оздоровительном детском лагере «Лесная сказка» в Рязанской области.
Обновлено вчера в 13:02