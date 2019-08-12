Армия и оружие

У российских военных появится своя сотовая связьИзвестия вчера в 20:25

В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Новую технику уже получили части, дислоцированные в Хабаровске и Новосибирске, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.
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с чего всё началось

Вызов принят: в российских войсках появится своя сотовая связь

В составе бригад управления Минобороны РФ формируют роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Первые такие подразделения уже созданы на Дальнем Востоке и в Сибири.
Известиявчера в 17:01

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У военных появится своя сотовая связь

Комсомольская правда00:46

Минобороны: у военных своя сотовая связь

URA.Ruвчера в 20:50

В российских войсках появится своя сотовая связь

РЕН ТВвчера в 19:29

Сотовая связь появится в российских ротах

Газета.Ruвчера в 22:36

«Известия»: собственная сотовая связь появилась в российских войсках

ТАССвчера в 22:25

В российской армии появится сотовая связь

Lenta.ruвчера в 23:30

У российских военных появится своя сотовая связь

Известиявчера в 20:25
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Общество

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Армия и оружие

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Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

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«Спартак» победил «Ахмат» в Грозном: много голов, потасовки, удаление

Обновлено вчера в 16:23
Экономика

Глава ПФР рассказал о мерах по защите прав при смене страховщика

По данным главы ПФР, на 1 июля подано 81,6 тыс. заявлений на смену страховщика, что в семь раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (530 тыс. заявлений).
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Армия и оружие

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Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале

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