Армия и оружие

У российских военных появится своя сотовая связьИзвестия вчера в 20:25

В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Новую технику уже получили части, дислоцированные в Хабаровске и Новосибирске, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.
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с чего всё началось

Вызов принят: в российских войсках появится своя сотовая связь

В составе бригад управления Минобороны РФ формируют роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Первые такие подразделения уже созданы на Дальнем Востоке и в Сибири.
Известиявчера в 17:01

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«Известия»: собственная сотовая связь появилась в российских войсках

ТАССвчера в 22:25

Минобороны: у военных своя сотовая связь

URA.Ruвчера в 20:50

В российской армии появится сотовая связь

Lenta.ruвчера в 23:30

Сотовая связь появится в российских ротах

Газета.Ruвчера в 22:36

У военных появится своя сотовая связь

Комсомольская правда00:46

В российских войсках появится своя сотовая связь

РЕН ТВвчера в 19:29

У российских военных появится своя сотовая связь

Известиявчера в 20:25
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