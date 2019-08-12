Армия и оружие
У российских военных появится собственная сотовая связьПрофиль вчера в 21:55
В составе бригад управления Министерства обороны России будут сформированы роты, которые оснастят мобильными ретрансляторами, а также антеннами сотовой связи. Новое оборудование уже получили части, дислоцированные в Хабаровске и Новосибирске.
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с чего всё началось
В составе бригад управления Минобороны РФ формируют роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Первые такие подразделения уже созданы на Дальнем Востоке и в Сибири.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:57, Вашингтон
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