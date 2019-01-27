У российских военных появится индивидуальный комплекс разведки «Глаз»Реальное время вчера в 22:47

Российские военные получат индивидуальный разведывательный комплекс "Глаз", представляющий собой мини-аппарат с камерой высокого разрешения, который запускается из ручной ракетницы. Новинка уже была опробована в Сирии, сообщил ТАСС в воскресенье источник в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Российских военных обеспечат индивидуальным разведывательным комплексом "Глаз", который представляет собой мини-аппарат с камерой высокого разрешения, запускаемый из ручной ракетницы, сообщает ТАСС. Разработку уже опробовали в Сирии.

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