Технологии
В России может появиться мобильный оператор для военныхОреанда-Новости 05:14
У «Воентелекома» появилась лицензия виртуального оператора (Mobile Virtual Network, MVNO), сообщают «Ведомости», ссылаясь на реестр Роскомнадзора. Отмечается, что лицензия получена сроком на пять лет. Издание сообщает, что мобильный оператор для военных будет работать на сетях компании Tele2.
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с чего всё началось
MVNO «Воентелекома» будет работать на сетях Tele2, знают сотрудник одного из виртуальных операторов и совладелец другого. По словам последнего, его целевая абонентская база – военные, а основное отличие от других операторов – усиленная защищенность сети.Ведомостивчера в 16:41
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