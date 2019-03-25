В России может появиться мобильный оператор для военныхОреанда-Новости 05:14

MVNO «Воентелекома» будет работать на сетях Tele2, знают сотрудник одного из виртуальных операторов и совладелец другого. По словам последнего, его целевая абонентская база – военные, а основное отличие от других операторов – усиленная защищенность сети.

с чего всё началось

У «Воентелекома» появилась лицензия виртуального оператора (Mobile Virtual Network, MVNO), сообщают «Ведомости», ссылаясь на реестр Роскомнадзора. Отмечается, что лицензия получена сроком на пять лет. Издание сообщает, что мобильный оператор для военных будет работать на сетях компании Tele2.

В России может появиться мобильный оператор для военных

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