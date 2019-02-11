Экономика

У российских авиакомпаний хотят отобрать привилегииИзвестия 17:39

С инициативой о выравнивании тарифов выступила в 2018 году Ассоциация европейского бизнеса. Сейчас обслуживание самолетов в аэропортах зарубежным авиакомпаниям обходится в три раза дороже, чем российским. В ФАС отметили, что необходимость выравнивания ставок сборов есть.
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с чего всё началось

Общий сбор: у российских авиакомпаний хотят отобрать привилегии

Российские авиакомпании могут лишиться права на льготную стоимость аэропортовых услуг на международных рейсах. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала предложение по выравниванию тарифов для отечественных и иностранных перевозчиков.
Известия16:01

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Российские авиакомпании могут лишиться льгот

Телеканал 360°19:11

Отечественные авиакомпании лишатся льготных тарифов в аэропортах РФ

Московский Комсомолец18:47

У российских авиакомпаний хотят отобрать привилегии

Известия17:39

Российские авиакомпании могут лишиться льготных тарифов в аэропортах РФ

ТК Звезда18:20

«Известия»: российские авиакомпании могут лишиться льготных тарифов в аэропортах страны

ТАСС18:18

Российские авиакомпании захотели лишить привилегий

Газета.Ru18:27

Utair может снизить стоимость билетов на 500 руб

РЖД-Партнер08 февраля в 01:52
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