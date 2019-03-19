У родственников и коллег главы «Ростеха» нашли виллы в ИспанииURA.Ru вчера в 15:44

У людей из окружения главы «Ростеха» Сергея Чемезова имеются виллы в поселке Сагаро на побережье в Испании. Информацию об этом распространил Международный консорциум журналистов-расследователей OCCRP. Одна из вилл, к примеру, принадлежит падчерице Чемезова — Анастасии Игнатовой.

У родственников и коллег главы «Ростеха» нашли виллы в Испании

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