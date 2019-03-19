Общество
У родственников главы «Ростеха» нашли виллы в Испании за десятки миллионов евроLenta.ru 18:30
Родственники и друзья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеют элитной недвижимостью в Испании, стоимость которой составляет десятки миллионов евро. Это следует из публикации международного журналистского Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
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Экономика
Расходы россиян на каршеринг превысили миллиард рублей
Совокупный объем расходов на каршеринг в России в январе 2019 года превысил миллиард рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Сбербанка.
Обновлено в 08:15
Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и защите госсимволов
За оскорбление государственных символов и институтов власти грозит штраф до 300 тыс. руб.
Обновлено в 18:20
Политика
ЦИК назвал условие для нового обсуждения передачи мандата Грудинину
ЦИК РФ вновь может рассмотреть вопрос о передаче вакантного мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину, если только 139 человек, идущих перед ним в списке кандидатов от КПРФ, откажутся от предложенного им мандата, сообщил РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко.
Обновлено в 11:56
Технологии
Изобретателям заплатят за использование разработок
Авторам патентов хотят гарантировать долю в доходах от использования их разработок.
Обновлено в 16:54
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Наука
От хитридиомикоза пострадал 501 вид амфибий
Исследователи проанализировали данные о причинах смерти разных амфибий за несколько десятилетий и пришли к выводу, что для 501 вида заболевание хитридиомикозом послужило причиной снижения численности.
Обновлено в 14:00
Общество
«Советы для некомпетентных руководителей»: Психолог рассказывает, как стать хорошим лидером и перестать терпеть неудачи
Причиной мужских неудач становится их некомпетентность. Психолог Томас Чаморро-Премузик рассказал, как этого избежать.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника для «Прогресса»
Обломки индийского космического аппарата, уничтоженного в среду при испытаниях Индией противоспутниковой ракеты, не угрожают безопасности Международной космической станции.
Обновлено в 05:37
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00
Общество
Уволившиеся в Башкирии врачи не остались без работы
Сотрудники роддома в Салавате, которые массово уволились после скандала из-за смеха над «высокими зарплатами», нашли новую работу.
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие
Минобороны выделит 2,8 млрд рублей на модернизацию Су-25
Министерство обороны РФ выделит почти 2,8 млрд рублей на модернизацию самолетов Су-25. Об этом в четверг, 28 марта, пишет РИА Новости.
Обновлено в 11:41
Здоровье
Новейшие препараты от рака начнут применять в Москве с 1 апреля
В столице с 1 апреля текущего года от шести видов рака начнут лечить по федеральным клиническим рекомендациям, сообщил главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.
Обновлено в 09:59
Политика
Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы
27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.
Обновлено в 10:43
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили всего за полчаса
Первую партию смартфонов Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили всего за полчаса.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок
Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.
Обновлено в 11:46
Футбол
Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба
Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
Обновлено в 14:28
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Чернобыль» от HBO
Обновлено в 16:41
Общество
Сахалинские пенсионеры увозят с собой размер фиксированной выплаты страховой пенсии
Покидая Сахалинскую область, пенсионер «увозит» с собой именно эту фиксированную выплату к страховой составляющей пенсии, то есть ту, которая назначена за периоды работы.
Обновлено в 17:57
Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено в 18:13
Политика
Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина
Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Авто
В России начались продажи обновленного Honda Pilot
В России начались продажи обновленного Honda Pilot, который претерпел незначительные изменения во внешности и оснащении.
Обновлено в 10:24
Технологии
Кадзуо Хираи окончательно покинет Sony в июне 2019 года
Sony объявила, что бывший президент и генеральный директор Кадзуо Хираи окончательно покинет компанию 18 июня.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти»
Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева.
Обновлено в 08:42
Хоккей
ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции
Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА одолел петербургский СКА в первом матче финальной серии Западной конференции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:11
Политика
В Киргизии Путину подарили коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил орловского скакуна и щенка тайгана президенту России Владимиру Путину, находящемуся в Бишкеке с государственным визитом, пишут киргизские СМИ.
Обновлено в 10:52
Культура
В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия
Red Wings предложит запретить провоз зажигалок в салоне самолета
Авиакомпания Red Wings намерена обратиться в Росавиацию с предложением запретить провоз зажигалок в салоне самолета, сообщила «РИА Новости» представитель компании.
Обновлено в 14:16
Армия и оружие
Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено в 09:50
Авто
Недавно представленный Ferrari F8 Tributo заметили на улицах Лондона
Официальная презентация нового итальянского суперкара Ferrari F8 Tributo проходила на автомобильном салоне в Женеве в марте 2019 года.
Обновлено в 02:10