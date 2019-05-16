У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»РБК 12:41

Неизвестные развернули у резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Чистом переулке в Москве баннер с надписью «Извинись за Екб». Об этом РБК сообщил пресс-секретарь патриарха Александр Волков.

У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

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