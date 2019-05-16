Общество
У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»РБК 12:41
Неизвестные развернули у резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Чистом переулке в Москве баннер с надписью «Извинись за Екб». Об этом РБК сообщил пресс-секретарь патриарха Александр Волков.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 12:56, Ашберн
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено в 09:46
Политика
Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 11:37
Общество
Норвегия опровергла высокий процент отказов в выдаче виз россиянам
Официальный туристический путеводитель по Норвегии (Visit Norway) опроверг информацию о сверхвысоком проценте отказов в выдаче шенгенских виз в Москве.
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей
Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено в 07:00
Музыка
Сергей Лазарев сразится за выход в финал «Евровидения»
Обновлено в 00:40
Происшествия
Росавиация запросила у МАК результаты сертификации SSJ-100
Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 11:48
Политика
Путин удивился «летающей» земле в Ленинградской области
В ходе медиафорума ОНФ в Сочи президенту Владимиру Путину рассказали о махинациях с землей во Всеволожском районе Ленинградской области, где участки на бумаге оказываются в нескольких километрах от своего реального местонахождения, сообщает 47news.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Мертвого мужчину провезли на крыше «Волги» в Воронеже: фото
«Волгу», на которой был закреплен завернутый в мешок мертвый мужчина, заметили на улицах Воронежа.
Обновлено в 05:23
Политика
Путин вспомнил об опыте подъема пожилой соседки на пятый этаж на руках
Президент Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ в Сочи рассказал о том, что более 30 лет проживал в доме без лифта и иногда на руках поднимал свою пожилую соседку на пятый этаж.
Обновлено в 11:38
Авто
В Сети рассекретили обновленный кроссовер BMW X1
Компания BMW готовит к премьере обновленную версию самого маленького кроссовера в своей линейке – X1.
Обновлено в 08:33
Хоккей
Юрзинов прокомментировал результаты России на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:15
Происшествия
Под завалами рухнувшего в Шанхае здания погибли семь человек
Спасателям удалось обнаружить и вытащить из под завалов обрушившегося в Шанхае здания 21 человека, семеро из них умерли в результате полученных травм.
Обновлено в 08:44
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты
50-долларовый планшет Amazon Fire 7 стал быстрее и нарастил память
Компания Amazon представила улучшенную версию недорогого планшетного компьютера Fire 7, которая уже доступна для предварительного заказа.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Третья жена 88-летнего Ивана Краско ждет ребенка
Оказалось, Вяль ждет ребенка от нового возлюбленного. Женщина долгое время встречалась с режиссером Александром Большаковым.
Обновлено в 11:28
Космос
Американский модуль МКС может стать непригодным для сна из-за жары
В модуле Harmony американского сегмента МКС расположены четыре каюты для сна. В российском модуле "Звезда" находятся две каюты.
Обновлено в 12:04
Общество
В Госдуму внесли законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается маркировать компьютерные игры со сценами насилия, сообщили на сайте верхней палаты парламента.
Обновлено в 11:14
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Политика
Европол объявил в розыск пятерых россиян по делу хакерской группировки
В рамках расследования деятельности международной группы хакеров под названием GozNym обвинения предъявлены в том числе гражданам России, пятеро из них в розыске, говорится в сообщении на сайте полицейской службы ЕС (EUROPOL).
Обновлено в 09:07
Футбол
«Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в Баку
Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Наталья Водянова показала, как выглядела до карьеры модели
Супермодель опубликовала фотографию из своей юности Наталья Водянова показала, как она выглядела до того, как сделать карьеру супермодели.
Обновлено в 03:37
Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Музыка
Испанский суд снял с Шакиры обвинения в плагиате
В суд на певицу подал кубинский композитор Ливан Рафаэль Кастельяно, заявивший, что в песне Шакиры используются куски из его произведения.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Обвиняемого в угоне самолета жителя Югры направили в психбольницу
Жителю Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павлу Шаповалову, обвиняемому в угоне пассажирского самолета, продлили арест до 21 июля и перевели в психиатрическую больницу.
Обновлено в 07:43