Общество

У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»РБК 12:41

Неизвестные развернули у резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Чистом переулке в Москве баннер с надписью «Извинись за Екб». Об этом РБК сообщил пресс-секретарь патриарха Александр Волков.
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У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

РБК12:41

В Москве на здании управления патриархии повесили плакат «Извинись за Екб»

Новая газета12:20

В Москве закидали дымовыми шашками резиденцию патриарха Кирилла

Московский Комсомолец11:56

Радикальные националисты в Москве закидали резиденцию патриарха Кирилла дымовыми шашками и потребовали «извиниться за ЕКБ»

Фонтанка.Ру12:12

Баннер «Извинись за Екб» вывесили у резиденции Патриарха Кирилла в Москве

ТАСС12:16

Резиденцию патриарха атаковали из-за конфликта в Екатеринбурге

News.ru11:37

В Чистом переулке в Москве на заборе здания управления патриархии сегодня повесили баннер «Извинись за Екатеринбург»

Эхо Москвы12:30
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Политика

Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено в 09:46
Политика

Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 11:37
Общество

Норвегия опровергла высокий процент отказов в выдаче виз россиянам

Официальный туристический путеводитель по Норвегии (Visit Norway) опроверг информацию о сверхвысоком проценте отказов в выдаче шенгенских виз в Москве.
Обновлено в 12:21
Происшествия

В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей

Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено в 07:00
Политика

В Германии протестующие активисты залезли в трубу «Северный поток – 2»

Обновлено в 08:35
Музыка

Сергей Лазарев сразится за выход в финал «Евровидения»

Обновлено в 00:40
Происшествия

Росавиация запросила у МАК результаты сертификации SSJ-100

Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 11:48
Политика

Путин удивился «летающей» земле в Ленинградской области

В ходе медиафорума ОНФ в Сочи президенту Владимиру Путину рассказали о махинациях с землей во Всеволожском районе Ленинградской области, где участки на бумаге оказываются в нескольких километрах от своего реального местонахождения, сообщает 47news.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Мертвого мужчину провезли на крыше «Волги» в Воронеже: фото

«Волгу», на которой был закреплен завернутый в мешок мертвый мужчина, заметили на улицах Воронежа.
Обновлено в 05:23
Политика

Путин вспомнил об опыте подъема пожилой соседки на пятый этаж на руках

Президент Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ в Сочи рассказал о том, что более 30 лет проживал в доме без лифта и иногда на руках поднимал свою пожилую соседку на пятый этаж.
Обновлено в 11:38
Авто

В Сети рассекретили обновленный кроссовер BMW X1

Компания BMW готовит к премьере обновленную версию самого маленького кроссовера в своей линейке – X1.
Обновлено в 08:33
Хоккей

Юрзинов прокомментировал результаты России на ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:15
Происшествия

Под завалами рухнувшего в Шанхае здания погибли семь человек

Спасателям удалось обнаружить и вытащить из под завалов обрушившегося в Шанхае здания 21 человека, семеро из них умерли в результате полученных травм.
Обновлено в 08:44
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Песня «Катюша» стала причиной скандала в украинском детском саду

Обновлено в 03:19
Гаджеты

50-долларовый планшет Amazon Fire 7 стал быстрее и нарастил память

Компания Amazon представила улучшенную версию недорогого планшетного компьютера Fire 7, которая уже доступна для предварительного заказа.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

Третья жена 88-летнего Ивана Краско ждет ребенка

Оказалось, Вяль ждет ребенка от нового возлюбленного. Женщина долгое время встречалась с режиссером Александром Большаковым.
Обновлено в 11:28
Космос

Американский модуль МКС может стать непригодным для сна из-за жары

В модуле Harmony американского сегмента МКС расположены четыре каюты для сна. В российском модуле "Звезда" находятся две каюты.
Обновлено в 12:04
Общество

В Госдуму внесли законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается маркировать компьютерные игры со сценами насилия, сообщили на сайте верхней палаты парламента.
Обновлено в 11:14
Футбол

Матч с «Зенитом» станет для Калачева последним в составе «Ростова»

Обновлено в 09:46
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Политика

Европол объявил в розыск пятерых россиян по делу хакерской группировки

В рамках расследования деятельности международной группы хакеров под названием GozNym обвинения предъявлены в том числе гражданам России, пятеро из них в розыске, говорится в сообщении на сайте полицейской службы ЕС (EUROPOL).
Обновлено в 09:07
Футбол

«Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в Баку

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Наталья Водянова показала, как выглядела до карьеры модели

Супермодель опубликовала фотографию из своей юности Наталья Водянова показала, как она выглядела до того, как сделать карьеру супермодели.
Обновлено в 03:37
Наука

Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз

«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Музыка

Испанский суд снял с Шакиры обвинения в плагиате

В суд на певицу подал кубинский композитор Ливан Рафаэль Кастельяно, заявивший, что в песне Шакиры используются куски из его произведения.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Обвиняемого в угоне самолета жителя Югры направили в психбольницу

Жителю Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павлу Шаповалову, обвиняемому в угоне пассажирского самолета, продлили арест до 21 июля и перевели в психиатрическую больницу.
Обновлено в 07:43
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