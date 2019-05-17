У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»РБК вчера в 12:41

Неизвестные развернули у резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Чистом переулке в Москве баннер с надписью «Извинись за Екб». Об этом РБК сообщил пресс-секретарь патриарха Александр Волков.

У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

Политика Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».

Общество Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).

Экономика Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам «Норникель» потратила 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.

Политика FT назвал Крымский мост удавкой для украинских портов Как отмечается в материале, Киев и его западные союзники полагают, что Крымский мост, в частности, построили для того, чтобы навязать Украине "экономическое удушье" и парализовать коммерческое судоходство в Азовском море Крымский мост — самый протяженный в России.

Общество Надгробия из Долины Славы нашли на свалке Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.

Политика Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Общество Уволен директор новосибирской клиники Мешалкина После задержания Покушалова Караськов неоднократно выступал в защиту своего заместителя, заявляя, что тот не имел отношения не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности клиники.

Общество В Москве началось прощание с Сергеем Доренко В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.

Политика В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко Гибель Александра Захарченко Глава ДНР погиб 31 августа 2018 года после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.

Музыка Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019» Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения-2019". Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".

Экономика Покупатели живут сегодняшним дном В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.

Экономика Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.

Шоу-бизнес Жена Диброва осталась одна с тремя детьми Молодая супруга популярного ведущего Дмитрия Диброва Полина призналась, что осталась одна с тремя сыновьями.

Политика Песков прокомментировал санкции США против подразделения «Терек» США ввели ранее санкции против спецотряда "Терек" и пяти граждан РФ, включая командира "Терека" Абузайда Висмурадова, двух следователей по делу Сергея Магнитского — Геннадия Карлова и Елены Трикули, экс-начальника исправительной колонии №7 Сергея Коссиева и Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Бориса Немцова считают причастным к убийству политика.

Армия и оружие ОДК впервые показала на выставке новый двигатель для вертолета Ка-32 "ОДК на ХІІ международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2019 впервые представляет вертолетный турбовальный двигатель ВК-2500ПС-02, предназначенный для российского гражданского вертолета Ка-32", - говорится в сообщении.

Хоккей Малкин об игре с Овечкиным: меня заставил тренер Нападающий сборной России по хоккею Евгений Малкин пошутил по поводу своей игры в одном звене с форвардом Александром Овечкиным на чемпионате мира 2019 года в Словакии.

Авто Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.

Энергетика Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".

Политика Суд Киева арестовал экс-командующего Нацгвардией Украины Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в размере $177 тыс. бывшего командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова.

Происшествия В США истребитель F-16 врезался в склад В американском штате Калифорния истребитель F-16 потерпел крушение во время учебного полёта.

Происшествия Пешеходный мост обрушился на федеральной трассе под Тюменью На 12 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Тюменская область) в пятницу обрушился надземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Кино Российский актер не хочет сниматься на Западе, где Россию не уважают Неуважением к России и русским объяснил свой отказ работать с западными режиссерами российский актер Сергей Пускепалис 16 мая в интервью изданию Вечерняя Москва.

Происшествия Больница сгорела в старинном селе в Карелии Шёлтозеро (Шелтозеро) - старинное вепсское село (впервые упоминается в 1543 году) в Прионежском районе Республики Карелия, комплексный памятник истории.

Политика США отменили льготный режим торговли с Турцией Президент США Дональд Трамп принял решение с 17 мая отменить льготный режим торговли с Турцией, действующий в рамках Генеральной системы преференций (Generalized System of Preferences) США.

Политика В Кремле оценили ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о неэффективности работы властей Екатеринбурга в ситуации со строительством храма неверно, так как они вели диалог с местными жителями еще до предложения президента России Владимира Путина о возможности провести опрос.