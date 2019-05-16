В Москве закидали дымовыми шашками резиденцию патриарха КириллаМосковский Комсомолец вчера в 11:56

В Москве представители "Ассоциации народного сопротивления", организации, ранее выступавшей одним из организатором "Русских маршей", закидали дымовыми шашками резиденцию патриарха Кирилла.

Происшествия Больница сгорела в старинном селе в Карелии Шёлтозеро (Шелтозеро) - старинное вепсское село (впервые упоминается в 1543 году) в Прионежском районе Республики Карелия, комплексный памятник истории.

Политика Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.

Политика Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду Партия «Народный фронт» объявила о своем выходе из правящей коалиции, тем самым заблокировав для избранного президента Владимира Зеленского возможность распустить парламент, сообщает 112.ua.

Финансы Чистая прибыль Мосбиржи в I квартале снизилась до 3,1 млрд рублей Чистая прибыль Московской биржи по итогам первого квартала 2019 года уменьшилась по сравнению с январем - мартом предыдущего года на 27,8%, до 3,095 млрд рублей, говорится в отчетности биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Политика Климкин написал заявление об отставке Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Общество Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни 51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.

Политика В ДНР наблюдают ажиотаж на паспорта Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что власти наблюдают повышенный интерес к получению паспортов самопровозглашенной республики, передает РИА "Новости".

Футбол Игрок «Урала» Ильин извинился за инцидент с Мирзовым Форвард «Урала» Владимир Ильин извинился за конфликт с полузащитником тульского «Арсенала» Резиуаном Мирзовым, произошедший после окончания полуфинального матча Олимп – Кубка России.

Политика Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.

Общество В Москве началось прощание с Сергеем Доренко В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.

Авто Родстер «Крым» разделит детали с машинами Aurus Будет и автоматическая коробка передач фирмы КАТЕ, которая производит девятиступенчатые «автоматы» для моделей Aurus.

Кино Роберт Паттинсон стал главным претендентом на роль Бэтмена Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон может сыграть роль Бэтмена в фильме Мэтта Ривза.

Политика США отменили льготный режим торговли с Турцией Президент США Дональд Трамп принял решение с 17 мая отменить льготный режим торговли с Турцией, действующий в рамках Генеральной системы преференций (Generalized System of Preferences) США.

Происшествия Полиция Нью-Йорка поймала вора с помощью фотографии актера Полиция Нью-Йорка использовала для поимки мужчины, укравшего в магазине пиво, фотографию актера Вуди Харрельсона.

Космос НСА планирует реализовать совместно с ЮФУ три проекта в сфере агрострахования и страховой грамотности Еще один проект, который НСА планирует реализовать совместно с Южным федеральным университетом, по словам Биждова, связан с разработкой методики дистанционной диагностики и мониторинга земной поверхности (гиперскан).

Экономика Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.

Политика Кремль анализирует данные о нарушителях поручений президента Кремль получил данные о нарушениях по исполнению поручений президента РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Экономика Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.

Происшествия Москвич обнаружил в своей квартире тело голой незнакомой женщины 58-летний мужчина, как сообщает телеканал РЕН-ТВ, заявил столичным правоохранителям, что обнаружил в одной из комнат своей квартиры тело неизвестной ему женщины.

Политика Россия останется в ПАСЕ, объявил глава МИД Германии Решение было принято в Хельсинки на встречи Мааса и главы российского МИДа Сергея Лаврова.

Армия и оружие У границ России за неделю вел разведку 21 летательный аппарат Российские истребители шесть раз были подняты по тревоге в связи с возможными нарушениями границ России за прошедшую неделю, поскольку у российских границ вел разведку 21 летательный аппарат.