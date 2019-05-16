Происшествия

В Москве закидали дымовыми шашками резиденцию патриарха КириллаМосковский Комсомолец вчера в 11:56

В Москве представители "Ассоциации народного сопротивления", организации, ранее выступавшей одним из организатором "Русских маршей", закидали дымовыми шашками резиденцию патриарха Кирилла.
Читать в источнике

Подробнее о событии

К московской активистке после акции «Извинись за ЕКБ» у патриархии пришла полиция

Znak.com05:10

Полиция приехала к московской активистке, выступившей в защиту сквера в Екатеринбурге

URA.Ru05:04

Резиденцию патриарха атаковали из-за конфликта в Екатеринбурге

News.ruвчера в 11:37

Еще 8 человек, протестовавших из-за строительства храма в Екатеринбурге, были арестованы на сроки от 5 до 15 суток

Эхо Москвывчера в 23:02

У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

РБКвчера в 12:41

Баннер «Извинись за Екб» вывесили у резиденции Патриарха Кирилла в Москве

ТАССвчера в 12:16

К участнице московской акции «Извинись за Екб» у резиденции патриарха Кирилла пришли оперативники

Новая газета04:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
Музыка

Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 17:13
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Театры

Жена Михаила Боярского станет худруком театра имени Ленсовета

Обновлено в 07:34
Происшествия

Больница сгорела в старинном селе в Карелии

Шёлтозеро (Шелтозеро) - старинное вепсское село (впервые упоминается в 1543 году) в Прионежском районе Республики Карелия, комплексный памятник истории.
Обновлено в 06:19
Общество

Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 16:23
Политика

Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Политика

Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду

Партия «Народный фронт» объявила о своем выходе из правящей коалиции, тем самым заблокировав для избранного президента Владимира Зеленского возможность распустить парламент, сообщает 112.ua.
Обновлено в 03:21
Финансы

Чистая прибыль Мосбиржи в I квартале снизилась до 3,1 млрд рублей

Чистая прибыль Московской биржи по итогам первого квартала 2019 года уменьшилась по сравнению с январем - мартом предыдущего года на 27,8%, до 3,095 млрд рублей, говорится в отчетности биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 05:07
Политика

Климкин написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество

Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни

51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено вчера в 04:32
Политика

В ДНР наблюдают ажиотаж на паспорта

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что власти наблюдают повышенный интерес к получению паспортов самопровозглашенной республики, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:11
Футбол

Игрок «Урала» Ильин извинился за инцидент с Мирзовым

Форвард «Урала» Владимир Ильин извинился за конфликт с полузащитником тульского «Арсенала» Резиуаном Мирзовым, произошедший после окончания полуфинального матча Олимп – Кубка России.
Обновлено в 07:44
Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Обновлено в 07:27
Политика

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Авто

Родстер «Крым» разделит детали с машинами Aurus

Будет и автоматическая коробка передач фирмы КАТЕ, которая производит девятиступенчатые «автоматы» для моделей Aurus.
Обновлено в 06:02
Кино

Роберт Паттинсон стал главным претендентом на роль Бэтмена

Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон может сыграть роль Бэтмена в фильме Мэтта Ривза.
Обновлено в 01:59
Политика

США отменили льготный режим торговли с Турцией

Президент США Дональд Трамп принял решение с 17 мая отменить льготный режим торговли с Турцией, действующий в рамках Генеральной системы преференций (Generalized System of Preferences) США.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие

Путин назвал главное российское оружие XXI века

Обновлено в 07:34
Происшествия

Полиция Нью-Йорка поймала вора с помощью фотографии актера

Полиция Нью-Йорка использовала для поимки мужчины, укравшего в магазине пиво, фотографию актера Вуди Харрельсона.
Обновлено в 00:58
Космос

НСА планирует реализовать совместно с ЮФУ три проекта в сфере агрострахования и страховой грамотности

Еще один проект, который НСА планирует реализовать совместно с Южным федеральным университетом, по словам Биждова, связан с разработкой методики дистанционной диагностики и мониторинга земной поверхности (гиперскан).
Обновлено в 07:51
Происшествия

Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

Обновлено в 08:28
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Политика

Кремль анализирует данные о нарушителях поручений президента

Кремль получил данные о нарушениях по исполнению поручений президента РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:42
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Москвич обнаружил в своей квартире тело голой незнакомой женщины

58-летний мужчина, как сообщает телеканал РЕН-ТВ, заявил столичным правоохранителям, что обнаружил в одной из комнат своей квартиры тело неизвестной ему женщины.
Обновлено в 07:17
Политика

Россия останется в ПАСЕ, объявил глава МИД Германии

Решение было принято в Хельсинки на встречи Мааса и главы российского МИДа Сергея Лаврова.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

У границ России за неделю вел разведку 21 летательный аппарат

Российские истребители шесть раз были подняты по тревоге в связи с возможными нарушениями границ России за прошедшую неделю, поскольку у российских границ вел разведку 21 летательный аппарат.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Момент крушения истребителя F-16 в Калифорнии попал на видео

В Сети появилось видео крушения в Южной Калифорнии истребителя F-16, принадлежащего ВВС США. Ролик опубликовал телеканал ABC7.
Обновлено в 06:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное