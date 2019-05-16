Происшествия
В Москве закидали дымовыми шашками резиденцию патриарха КириллаМосковский Комсомолец вчера в 11:56
В Москве представители "Ассоциации народного сопротивления", организации, ранее выступавшей одним из организатором "Русских маршей", закидали дымовыми шашками резиденцию патриарха Кирилла.
Читать в источнике
Оценить144
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
Музыка
Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 17:13
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Театры
Жена Михаила Боярского станет худруком театра имени Ленсовета
Обновлено в 07:34
Происшествия
Больница сгорела в старинном селе в Карелии
Шёлтозеро (Шелтозеро) - старинное вепсское село (впервые упоминается в 1543 году) в Прионежском районе Республики Карелия, комплексный памятник истории.
Обновлено в 06:19
Общество
Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Политика
Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду
Партия «Народный фронт» объявила о своем выходе из правящей коалиции, тем самым заблокировав для избранного президента Владимира Зеленского возможность распустить парламент, сообщает 112.ua.
Обновлено в 03:21
Финансы
Чистая прибыль Мосбиржи в I квартале снизилась до 3,1 млрд рублей
Чистая прибыль Московской биржи по итогам первого квартала 2019 года уменьшилась по сравнению с январем - мартом предыдущего года на 27,8%, до 3,095 млрд рублей, говорится в отчетности биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 05:07
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество
Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни
51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено вчера в 04:32
Политика
В ДНР наблюдают ажиотаж на паспорта
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что власти наблюдают повышенный интерес к получению паспортов самопровозглашенной республики, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:11
Футбол
Игрок «Урала» Ильин извинился за инцидент с Мирзовым
Форвард «Урала» Владимир Ильин извинился за конфликт с полузащитником тульского «Арсенала» Резиуаном Мирзовым, произошедший после окончания полуфинального матча Олимп – Кубка России.
Обновлено в 07:44
Политика
Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко
Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Авто
Родстер «Крым» разделит детали с машинами Aurus
Будет и автоматическая коробка передач фирмы КАТЕ, которая производит девятиступенчатые «автоматы» для моделей Aurus.
Обновлено в 06:02
Кино
Роберт Паттинсон стал главным претендентом на роль Бэтмена
Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон может сыграть роль Бэтмена в фильме Мэтта Ривза.
Обновлено в 01:59
Политика
США отменили льготный режим торговли с Турцией
Президент США Дональд Трамп принял решение с 17 мая отменить льготный режим торговли с Турцией, действующий в рамках Генеральной системы преференций (Generalized System of Preferences) США.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие
Путин назвал главное российское оружие XXI века
Обновлено в 07:34
Происшествия
Полиция Нью-Йорка поймала вора с помощью фотографии актера
Полиция Нью-Йорка использовала для поимки мужчины, укравшего в магазине пиво, фотографию актера Вуди Харрельсона.
Обновлено в 00:58
Космос
НСА планирует реализовать совместно с ЮФУ три проекта в сфере агрострахования и страховой грамотности
Еще один проект, который НСА планирует реализовать совместно с Южным федеральным университетом, по словам Биждова, связан с разработкой методики дистанционной диагностики и мониторинга земной поверхности (гиперскан).
Обновлено в 07:51
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Политика
Кремль анализирует данные о нарушителях поручений президента
Кремль получил данные о нарушениях по исполнению поручений президента РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:42
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Москвич обнаружил в своей квартире тело голой незнакомой женщины
58-летний мужчина, как сообщает телеканал РЕН-ТВ, заявил столичным правоохранителям, что обнаружил в одной из комнат своей квартиры тело неизвестной ему женщины.
Обновлено в 07:17
Политика
Россия останется в ПАСЕ, объявил глава МИД Германии
Решение было принято в Хельсинки на встречи Мааса и главы российского МИДа Сергея Лаврова.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
У границ России за неделю вел разведку 21 летательный аппарат
Российские истребители шесть раз были подняты по тревоге в связи с возможными нарушениями границ России за прошедшую неделю, поскольку у российских границ вел разведку 21 летательный аппарат.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Момент крушения истребителя F-16 в Калифорнии попал на видео
В Сети появилось видео крушения в Южной Калифорнии истребителя F-16, принадлежащего ВВС США. Ролик опубликовал телеканал ABC7.
Обновлено в 06:35