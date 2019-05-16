Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»Газета.Ru вчера в 13:40

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
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Еще 8 человек, протестовавших из-за строительства храма в Екатеринбурге, были арестованы на сроки от 5 до 15 суток

Эхо Москвывчера в 23:02

Полиция приехала к московской активистке, выступившей в защиту сквера в Екатеринбурге

URA.Ru05:04

К участнице московской акции «Извинись за Екб» у резиденции патриарха Кирилла пришли оперативники

Новая газета04:51

К московской активистке после акции «Извинись за ЕКБ» у патриархии пришла полиция

Znak.com05:10

У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

РБКвчера в 12:41

Баннер «Извинись за Екб» вывесили у резиденции Патриарха Кирилла в Москве

ТАССвчера в 12:16

Резиденцию патриарха атаковали из-за конфликта в Екатеринбурге

News.ruвчера в 11:37
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
Политика

Климкин написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Происшествия

На Нагатинской набережной в Москве автомобиль наехал на фонарный столб

Автомобиль марки Audi Q7 наехал на фонарный столб на Нагатинской набережной в Москве.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Росавиация: экипаж сгоревшего SSJ-100 не выпустил закрылки при посадке

Экипаж сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолёта SSJ-100 при заходе на посадку не выпустил закрылки.
Обновлено в 09:43
Общество

Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat

Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая.
Обновлено в 06:55
Экономика

Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн

Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
Обновлено в 09:59
Политика

Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде

Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Политика

Минюст прорабатывает вопрос об отмене клеток в судах

Министерство юстиции прорабатывает вопрос о реализации предложения об отмене клеток и "аквариумов" в залах судов, заявил министр юстиции РФ Александр Коновалов.
Обновлено в 08:33
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Музыка

Максим Фадеев высказался об отмене итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 01:12
Транспорт

Крупнейший чартер России отменил питание на рейсах короче пяти часов

На всех рейсах авиакомпании Azur Air длительностью менее пяти часов пассажирам экономического класса будут предлагать только горячие напитки и воду, питание предоставляться не будет.
Обновлено в 08:58
Общество

На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей

Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Музыка

Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019

Представляющий Россию Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 18:23
Общество

Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма

Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Минюст объяснил отказ в регистрации движения Ходорковского

В организации объясняли, что это нужно для того, чтобы ее участников не привлекали к ответственности за сотрудничество с британской организацией Otkrytaya Rossia, признанной нежелательной в России.
Обновлено в 08:42
Происшествия

В Тюменской области автокран обрушил на трассу пешеходный мост

В районе деревни Тураево Тюменской области на трассу обрушился надземный пешеходный мост, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 06:32
Спорт

Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Обновлено в 08:37
Происшествия

Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Происшествия

СК возбудил дело из-за брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено в 09:29
Путешествия

Швейцарию посетила группа из 12 тыс. китайских туристов

Обновлено в 09:12
Политика

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Футбол

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера

Обновлено в 07:38
Кино

Известный российский режиссер высоко оценил потенциал китайского кино

Находящийся в Пекине для участия в Неделе кино и телевидения Азии российский режиссер Сергей Бодров в интервью корреспонденту мобильного приложения "Россия-Китай: главное" отметил, что в настоящее время у китайского кино есть огромные преимущества, поэтому он с удовольствием продолжит сотрудничество с китайскими коллегами.
Обновлено в 09:22
Футбол

Глушаков не полетел со «Спартаком» на матч РПЛ с «Крыльями Советов»

Обновлено в 09:55
Театры

Жена Михаила Боярского станет худруком театра имени Ленсовета

Обновлено в 07:34
Футбол

Касильяс объявит о завершении карьеры

Пинту да Кошта хотел бы сохранить Касильяса в структуре клуба, скорее всего, переговоры с испанцем пройдут по окончанию сезона.
Обновлено вчера в 14:58
Политика

Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт

Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Происшествия

СМИ сообщили об изъятии 12 млрд рублей у арестованных полковников ФСБ

У бывших начальников отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, обвиняемых во взятках и мошенничестве, изъяли наличные и драгоценности на сумму более чем 12 млрд рублей.
Обновлено в 10:10
Политика

FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста

Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
Обновлено в 02:31
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