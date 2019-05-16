У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»Газета.Ru вчера в 13:40

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

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