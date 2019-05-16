Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»Газета.Ru 13:40

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
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У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Газета.Ru13:40

В Москве активисты АНС провели акцию в поддержку протестующих из-за храма в Екатеринбурге

Коммерсантъ13:38

В Москве закидали дымовыми шашками резиденцию патриарха Кирилла

Московский Комсомолец11:56

Баннер «Извинись за Екб» вывесили у резиденции Патриарха Кирилла в Москве

ТАСС12:16

У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

РБК12:41

Резиденцию патриарха атаковали из-за конфликта в Екатеринбурге

News.ru11:37

Члены «Ассоциации народного сопротивления» закидали дымовыми шашками резиденцию патриарха Кирилла в Москве

Эхо Москвы13:00
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Происшествия

В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку

В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Авто

Опубликованы снимки обновленного кроссовера BMW X1

Обновленный кроссовер BMW X1 рассекретили до премьеры.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

У Олега Газманова обнаружили опухоль

Одной из первых громких сенсаций стала новость о болезни, которую недавно у певца диагностировали врачи — опухоль на голосовых связках.
Обновлено в 01:43
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:28
Технологии

Sony и Microsoft объединились для развития облачного гейминга

Sony и Microsoft объявили о стратегическом партнёрстве для развития игровых облачных технологий, а также решений в области искусственного интеллекта.
Обновлено в 13:30
Политика

Путин поручил учредить День географа

Президент Владимир Путин поручил правительству учредить День географа, который будет отмечаться 18 августа, а также разработать проект указа об установлении звания «Заслуженный географ», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 12:59
Космос

Космические карты: каких звезд достигнут «Вояджеры» и «Пионеры»

«Вояджер-1» пройдет мимо нее через 16 700 лет (на расстоянии около 3,59 световых лет), «Пионер-11» – через 18 300 лет, «Вояджер-2» – через 20 300 лет.
Обновлено в 02:35
Экономика

Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты

Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Суд арестовал более 20 участников акции против храма в Екатеринбурге

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал 21 участника несанкционированных акций против строительства храма в городском сквере, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 03:24
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Политика

Мэрия Екатеринбурга проведет опрос жителей о строительстве храма

Обновлено в 10:42
Происшествия

На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей: два человека погибли

Восемь автомобилей столкнулись в Предгорном районе Ставропольского края днём 16 мая, сообщила пресс-служба ГИБДД по краю.
Обновлено в 08:16
Экономика

РЖД разместят «зеленые» бонды на 500 млн евро

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) размещает 8-летние "зеленые" бонды - облигаций, все средства от которых идут на финансирование экологических проектов компании-эмитента - на 500 млн евро под 2,2%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Обновлено в 10:42
Гаджеты

Любую игру из Steam теперь можно бесплатно запустить на iPhone

Приложение Steam Link от Valve теперь доступно на устройствах iOS и Apple TV.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала длину своего шпагата

Анастасия Волочкова уже пять дней отдыхает на Мальдивах. Балерина не скупится на фото в купальниках для Instagram.
Обновлено вчера в 14:58
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Политика

Зеленский отреагировал на решение Рады об инаугурации

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский позитивно отреагировал на решение Верховной рады назначить его инаугурацию на 20 мая.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина устроила пикантную фотосессию в купальнике

Звезда опубликовала снимки на своей странице в Instagram. На них девушка позирует на пляже в темно-синем купальнике.
Обновлено в 06:11
Футбол

Адвокаты подадут апелляцию по делу Кокорина и Мамаева 20 мая

Обновлено в 13:32
Происшествия

В Москве задержан крупный финансист «Исламского государства»

ФСБ совместно со Следственным комитетом, МВД и Росфинмониторингом пресекла деятельность крупного финансиста запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения

Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.
Обновлено в 13:51
Экономика

В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд

С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Космос

Очередная магнитная буря может привести к хаосу на Земле

Сильная магнитная буря, которая обрушилась на Землю 14 мая, может повториться.
Обновлено в 12:09
Происшествия

В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача

В Вологде мужчина отнес свою дочь, которой едва исполнился месяц, к дверям родильного дома. Причиной стал громкий плач ребенка.
Обновлено в 09:56
Политика

Владимир Путин встретится с участниками медифорума ОНФ в Сочи

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с участниками медиафорума ОНФ в Сочи 16 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Политика

Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России

Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:48
Политика

В Германии протестующие активисты залезли в трубу «Северный поток – 2»

Обновлено в 08:35
Наука

Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз

«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Политика

США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

Минфин США в рамках закона Магнитского ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 13:55
Общество

Экстренное предупреждение от МЧС: в Ярославль придут заморозки

Горожанам стоит быть внимательнее Спасатели предупреждают о резком похолодании в Ярославле.
Обновлено в 13:03
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