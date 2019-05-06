У принца Гарри и Меган Маркл родился сынТАСС 09:42

Британская герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.

У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

Происшествия Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

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Происшествия Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета Хлопок и вспышка предшествовали аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщила бортпроводник воздушного судна Татьяна Касаткина в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

Хоккей Хоккеисты Любушкин, Михеев и Кадейкин покинули состав сборной России "Штаб сборной благодарит защитника Илью Любушкина, нападающих Илью Михеева и Александра Кадейкина за работу в сезоне с национальной сборной, желает хорошо подготовиться к следующему и рассчитывает на них в дальнейшем", - говорится в сообщении.

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Происшествия Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.

Общество Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".

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Политика Украинский депутат подарил жене романтическую поездку в Крым Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.

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