Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился сынТАСС 09:42

Британская герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
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Меган Маркл и принц Гарри стали родителями

Woman.ru09:45

У Меган Маркл и принца Гарри родился первенец

Дни.ру09:47

Меган Маркл рожает

Газета.Ru09:15

У Меган Маркл родился сын - Букингемский дворец

Царьград09:25

У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

РИА Новости09:43

Меган Маркл родила сына

StarHit.ru09:42

Маленький Сассекс! Как и где будут воспитывать первенца Гарри и Меган

Телепрограмма10:04
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:19, Ашберн
Происшествия

Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet

Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Футбол

Мамаев заплатил избитому водителю 500 тыс. рублей

Обновлено в 06:58
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета

Хлопок и вспышка предшествовали аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщила бортпроводник воздушного судна Татьяна Касаткина в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".
Обновлено в 08:10
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Хоккей

Хоккеисты Любушкин, Михеев и Кадейкин покинули состав сборной России

"Штаб сборной благодарит защитника Илью Любушкина, нападающих Илью Михеева и Александра Кадейкина за работу в сезоне с национальной сборной, желает хорошо подготовиться к следующему и рассчитывает на них в дальнейшем", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Порошенко назвал потери украинских войск в Донбассе

В ходе поездки Порошенко встретился с военнослужащими, участвующими в операции объединенных сил (ООС).
Обновлено в 09:27
Происшествия

Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet

Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Кино

Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Специалисты назвали приоритетную версию крушения SSJ-100 в Шереметьево

Анализ вышеуказанных показателей привел специалистов к выводу, что предварительной версией на данный момент является ошибка пилота.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал об ударах молнии в двигатель

Обновлено в 08:45
Политика

Украинский депутат подарил жене романтическую поездку в Крым

Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.
Обновлено в 08:33
Политика

Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко

В августе 2018 года во время речи Порошенко на военном параде ко Дню независимости страны одному из солдат почетного караула стало плохо, и он упал в обморок.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Медведев поручил оказать помощь пострадавшим в катастрофе SSJ-100

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу, Минфину, а также правительствам Московской и Мурманской областей оказать помощь семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе с самолётом SSJ-100 в Шереметьеве 5 мая.
Обновлено в 09:38
Общество

Заработали новые правила идентификации в мессенджерах

С 5 мая этого года все мессенджеры будут обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 07:01
Музыка

Фестиваль SKIF откроет новые имена прогрессивной музыки

Традиционно фестиваль открывает для публики Северной столицы и всей России новые имена в современной прогрессивной музыке из разных стран.
Обновлено в 09:57
Общество

Мосгорсуд признал законным блокировку клипа рэпера Хаски

Обновлено в 08:46
Политика

Зеленский временно вышел из бизнеса

Бизнесмен пояснил, что через пять лет, по истечении срока полномочий президента Украины Зеленский получит свою долю обратно.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Пилот объяснил поведение экипажа сгоревшего в «Шереметьево» самолета

Пилоты сгоревшего в «Шереметьево» самолета авиакомпании «Аэрофлот» не справились с валом технических отказов лайнера, считает заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Грузовик с туристами упал с обрыва на Украине

Грузовик, перевозивший туристов, перевернулся и упал в реку на Западной Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие

Минобороны выделило 150 миллионов рублей на ремонт ракет времен СССР

Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Редакторы «Дома-2» возвращают на шоу бывших участников

Обновлено в 09:17
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших в авиакатастрофе в Шереметьево

Список выживших пассажиров в катастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100 рейса SU1492 «Москва — Мурманск» был опубликован 6 мая на сайте авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 06:53
Происшествия

Умер участник казанского марафона

Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.
Обновлено в 06:20
Наука

Российские биологи выяснили, как защитить сердце от нехватки кислорода

Обновлено в 09:07
Футбол

Салах не поможет «Ливерпулю» в ответном матче с «Барселоной»

Английский "Ливерпуль", в первой игре полуфинала Лиги чемпионов уступивший испанской "Барселоне" 0:3, оказался перед ответной игрой в еще более тяжелом положении, лишившись одного из своих лидеров.
Обновлено в 08:27
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Супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Бывшая американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».
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Принц Гарри Виндзор
Младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, ныне покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II. 21 декабря 1984 года был крещён архиепископом Кентерберийским в часовне Святого Георгия в Виндзоре, где получил имя Генри Чарльз Альберт Дэвид. С раннего детства известен под семейным именем Гарри, которое используется даже в официальных источниках. В настоящее время - шестой в линии наследников престола Соединённого королевства.
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