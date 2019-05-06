Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сынТАСС 09:42
Британская герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
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Происшествия
Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet
Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Футбол
Мамаев заплатил избитому водителю 500 тыс. рублей
Обновлено в 06:58
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета
Хлопок и вспышка предшествовали аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщила бортпроводник воздушного судна Татьяна Касаткина в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".
Обновлено в 08:10
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Хоккей
Хоккеисты Любушкин, Михеев и Кадейкин покинули состав сборной России
"Штаб сборной благодарит защитника Илью Любушкина, нападающих Илью Михеева и Александра Кадейкина за работу в сезоне с национальной сборной, желает хорошо подготовиться к следующему и рассчитывает на них в дальнейшем", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Порошенко назвал потери украинских войск в Донбассе
В ходе поездки Порошенко встретился с военнослужащими, участвующими в операции объединенных сил (ООС).
Обновлено в 09:27
Происшествия
Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet
Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Кино
Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Специалисты назвали приоритетную версию крушения SSJ-100 в Шереметьево
Анализ вышеуказанных показателей привел специалистов к выводу, что предварительной версией на данный момент является ошибка пилота.
Обновлено в 09:33
Политика
Украинский депутат подарил жене романтическую поездку в Крым
Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.
Обновлено в 08:33
Политика
Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко
В августе 2018 года во время речи Порошенко на военном параде ко Дню независимости страны одному из солдат почетного караула стало плохо, и он упал в обморок.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Медведев поручил оказать помощь пострадавшим в катастрофе SSJ-100
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу, Минфину, а также правительствам Московской и Мурманской областей оказать помощь семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе с самолётом SSJ-100 в Шереметьеве 5 мая.
Обновлено в 09:38
Общество
Заработали новые правила идентификации в мессенджерах
С 5 мая этого года все мессенджеры будут обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 07:01
Музыка
Фестиваль SKIF откроет новые имена прогрессивной музыки
Традиционно фестиваль открывает для публики Северной столицы и всей России новые имена в современной прогрессивной музыке из разных стран.
Обновлено в 09:57
Общество
Мосгорсуд признал законным блокировку клипа рэпера Хаски
Обновлено в 08:46
Политика
Зеленский временно вышел из бизнеса
Бизнесмен пояснил, что через пять лет, по истечении срока полномочий президента Украины Зеленский получит свою долю обратно.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Пилот объяснил поведение экипажа сгоревшего в «Шереметьево» самолета
Пилоты сгоревшего в «Шереметьево» самолета авиакомпании «Аэрофлот» не справились с валом технических отказов лайнера, считает заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Грузовик с туристами упал с обрыва на Украине
Грузовик, перевозивший туристов, перевернулся и упал в реку на Западной Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Редакторы «Дома-2» возвращают на шоу бывших участников
Обновлено в 09:17
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших в авиакатастрофе в Шереметьево
Список выживших пассажиров в катастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100 рейса SU1492 «Москва — Мурманск» был опубликован 6 мая на сайте авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 06:53
Происшествия
Умер участник казанского марафона
Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.
Обновлено в 06:20
Футбол
Салах не поможет «Ливерпулю» в ответном матче с «Барселоной»
Английский "Ливерпуль", в первой игре полуфинала Лиги чемпионов уступивший испанской "Барселоне" 0:3, оказался перед ответной игрой в еще более тяжелом положении, лишившись одного из своих лидеров.
Обновлено в 08:27