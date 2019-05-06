Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчикаРоссийская газета 10:31

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.

Общество Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников «На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

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Происшествия В Железноводске ликвидировали пожар в девятиэтажке Пожар в девятиэтажке в Железноводске, в результате которого 13 человек пострадали, полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Происшествия Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира «Комсомольская правда» проанализировала схему рассадки пассажиров в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшем при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, и выяснила, что почти все погибшие пассажиры сидели дальше 10 ряда.

Общество Магазин «Плеер.ру» возобновил работу Магазин техники "Плеер.ру" возобновил работу после нарушения законодательства РФ о применении онлайн-ККТ (контрольно-кассовой техники).

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Гаджеты IOS 13 позволит родителям ограничить детей в общении Apple только готовится представить iOS 13 в июне, однако в Сети уже появилось много новых подробностей о следующей версии мобильной операционной системы.

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