Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенецРИА Новости 09:43
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 21:01, Ашберн
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Экономика
Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей
Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).
Обновлено в 19:47
Происшествия
Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден
Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Кокорин заплакал во время выступления с последним словом в суде
На заседании суда футболист Александр Кокорин, выступая с последним словом, заплакал, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:33
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено в 20:41
Происшествия
Следствие назвало три версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следователи назвали несколько вероятных причин катастрофы с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 05:42
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Игры
Трансляция геймплея State of Play состоится 10 мая
Идти трансляция будет всего лишь десять минут, а разработчиками было дано четкое обещание обнародовать подробные сведения относительно ожидаемого обновления MediEvil и продемонстрировать первые моменты из геймплея.
Обновлено в 10:39
Кино
Финал «Мстителей» установил новый рекорд по сборам
Заключительная часть фильма «Мстители: Финал» за 11 дней с момента выхода на киноэкраны собрал рекордные $2 млрд.
Обновлено в 02:13
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия
На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария
В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
Обновлено в 14:48
Экономика
«Лаборатория Касперского» узнала свой код
«Лаборатория Касперского» подала иск к «Киберсекьюрити Солюшнс», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 18:05
Наука
Как грустная музыка помогает при депрессии
Обновлено вчера в 10:23
Политика
Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено в 17:16
Происшествия
Стала известна приоритетная версия крушения SSJ-100
Доминирующей версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) стала ошибка пилотов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:39
Общество
Катар выделит Палестине 480 миллионов долларов
Катар окажет финансовую помощь Палестинской национальной администрации. Речь идет о сумме 480 миллионов долларов.
Обновлено в 18:55
Политика
Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на товары из Китая
Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 18:18
Гаджеты
Сбербанк запатентовал «умный» холодильник
Сбербанк запатентовал «умный» холодильник.
Обновлено в 16:20
Футбол
Зидан сообщил трём игрокам «Реала», что не рассчитывает на них
Обновлено в 11:26
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Политика
Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу украинских моряков
Россия не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:53
Футбол
Антонио Конте: «Вероятность моей работы в Италии — 60 процентов»
Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Челси» Антонио Конте сообщил о большой вероятности того, что в следующем сезоне итальянский специалист возглавит клуб из серии А. — Существует достаточно высокая вероятность того, что я буду снова тренировать в Италии.
Обновлено в 12:52
Политика
ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула
ЦИК Турции принял решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития в ЦИК Реджеп Озель.
Обновлено в 12:50
Происшествия
В ЧП в Шереметьево погиб гражданин США
Джереми Брукс летел в Мурманск работать гидом по рыбалке Гражданин США погиб в результате катастрофы в аэропорту Шереметьево, он летел в Мурманск на работу, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 17:23
Происшествия
В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человек
В мексиканском штате Коауила потерпел крушение частный самолет Bombardier Challenger 601, передает РИА Новости со ссылкой на местный портал Info 7.
Обновлено в 12:37