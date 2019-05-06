У принца Гарри и Меган Маркл родился первенецРИА Новости 09:43

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

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