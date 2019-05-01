Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенецГазета.Ru 14:35

Множество подробностей молодые родители скрывают, а о том, что уже известно, - читайте в материале "Газеты.Ru". 6 мая Букингемский дворец объявил о родах герцогини Сассекской. Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
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У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Газета.Ru14:35

Что известно о сыне герцога и герцогини Сассекских

РБК12:29

Меган Маркл родила сына

StarHit.ru09:42

Принц Гарри и его супруга Меган сообщили о рождении сына

Интерфакс10:07

Как рождение сына может примирить Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Woman.ru12:44

У Меган Маркл и принца Гарри родился первенец

Дни.ру09:47

Британский принц Гарри и Меган Маркл стали родителями

Эхо Москвы11:23
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 14:55, Ашберн
Происшествия

Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet

Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

Сирийская армия установила контроль над рядом районов на севере Хамы

Обновлено в 08:07
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Общество

В Пушкине при реставрации храма из фундамента потекла ртуть

Обновлено в 14:50
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Происшествия

Магистральный газопровод загорелся на Урале

Обновлено в 13:45
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия

В Шереметьево ищут участников видео, глумившихся над сгоревшим SSJ-100

Обновлено в 10:38
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьеве пассажиров

Обновлено вчера в 18:07
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская и Максим Матвеев крестили сына

Андрей, старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, родился в 2012 году.
Обновлено в 11:27
Политика

ФСБ запустила опрос об эффективности борьбы с коррупцией

Федеральная служба безопасности опубликовала на официальном сайте анонимный опрос для оценки эффективности борьбы с коррупцией.
Обновлено в 13:31
Происшествия

В Латвии от взрыва мины погибла военнослужащая ВС Албании

Обновлено в 12:25
Происшествия

СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Происшествия

В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов

Иномарка потеряла управление, въехала в строительные леса и затем влетела в группу пешеходов. Два человека попали под колеса.
Обновлено в 14:05
Футбол

Икер Касильяс выписан из больницы

1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировки, после чего Икер был срочно госпитализирован.
Обновлено в 10:12
Политика

Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес

Павел Воля и Ляйсан Утяшева устроили вечеринку в честь 4-летия дочери

Накануне, 5 мая, Павел Воля и Ляйсан Утяшева в честь 4-летия дочери Софии устроили шикарную вечеринку.
Обновлено в 03:40
Авто

Skoda объявила акционные скидки на свои модели в мае

Обновлено в 02:30
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Хоккей

Хоккеисты сборной России посетили баню

Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук в своем Instagram опубликовал фотографию из бани, где он запечатлен вместе с партнерами по сборной России Евгением Малкиным, Кириллом Капризовым, Никитой Кучеровым, Никитой Нестеровым и Михаилом Григоренко.
Обновлено в 13:17
Политика

Лавров рассказал о разговоре с Помпео

Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали беседы с госсекретарем США Майком Помпео и назвал беседу конструктивной, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:45
Политика

Акцию «Бессмертный полк» запретили в Беларуси и Казахстане

Власти белорусского Витебска и казахстанского города Актобе запретили проводить российскую акцию «Бессмертный полк».
Обновлено в 09:32
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж

Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12
Политика

Украина получила «чистую» нефть из России

Качественная российская нефть начала поступать с линейно-производственной диспетчерской станции «Мозырь» в систему нефтепроводов «Дружба» в украинском направлении.
Обновлено в 13:33
Политика

«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции

В конце апреля Витренко обвинил Москву в подготовке новой газовой войны из-за повышения объемов газа, который «Газпром» направлял в хранилища в европейских странах.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Общество

Губернатор Севастополя госпитализирован

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в выходные был госпитализирован в городскую больницу №1 для удаления аппендицита, сообщает «Информационный канал Севастополя» со ссылкой на представителя департамента здравоохранения.
Обновлено в 04:39
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Меган Маркл
Супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Бывшая американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».
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Принц Гарри Виндзор
Младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, ныне покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II. 21 декабря 1984 года был крещён архиепископом Кентерберийским в часовне Святого Георгия в Виндзоре, где получил имя Генри Чарльз Альберт Дэвид. С раннего детства известен под семейным именем Гарри, которое используется даже в официальных источниках. В настоящее время - шестой в линии наследников престола Соединённого королевства.
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