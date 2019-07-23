Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили и руководство страны принести публичные извинения в адрес России за высказывания об агрессии и оккупации грузинских территорий.

У президента Грузии потребовали публичных извинений в адрес России

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