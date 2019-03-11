Религия

У православных христиан начинается Великий постРИА Новости 17:48

Православные христиане в понедельник вступают в Великий пост - самый строгий и долгий из многодневных постов. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит вечернее богослужение в храме Христа Спасителя.
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Патриарх Кирилл совершит вечерню в Прощёное воскресенье

RT на русскомвчера в 22:00

У православных христиан начинается Великий пост

РИА Новости17:48

У православных христиан начинается Великий пост

ТАСС17:03

У православных христиан начался Великий пост

Телеканал 360°20:47

Великий пост начинается 11 марта

Вечерний Волгоград08 марта в 10:52

11 марта у православных начнется Великий пост

Волгоградская правда08 марта в 09:44

С 11 марта у православных россиян начинается Великий пост

Волга-Медиа08 марта в 08:46
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Политика

SIPRI назвал крупнейших в мире экспортеров вооружения

В совокупности пять крупнейших экспортеров оружия — США, Россия, Франция, Германия и Китай, — с 2014 по 2018 год обеспечили 75% совокупного объема мирового экспорта вооружений.
Обновлено в 21:12
Происшествия

Кузнецова отреагировала на ситуацию с брошенной в квартире девочкой

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с пятилетней девочкой, которую обнаружили в квартире в Москве с признаками истощения, сообщает институт уполномоченных по правам ребенка в Facebook.
Обновлено в 18:22
Политика

Названы вероятные места для побега Порошенко

В случае, если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию.
Обновлено в 20:49
Происшествия

Boeing отложил презентацию нового самолета из-за катастрофы в Эфиопии

Презентация новейшего лайнера Boeing 777X будет отложена из-за крушения пассажирского лайнера в Эфиопии.
Обновлено в 22:19
Общество

Опубликован рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами

Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на рынке труда в России возглавила должность генерального директора в сфере IT-технологий в Москве.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

На Сахалине задержанный умер в отделении полиции

На Сахалине в камере административно-задержанных ОМВД России по городскому округу «Долинский» скончался задержанный.
Обновлено в 21:58
Политика

Глава МИД Австрии рассказала о первой встрече с Путиным

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью газете "Коммерсантъ" рассказала о первой встрече с Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:40
Происшествия

Пассажир на две минуты опоздал на разбившийся в Эфиопии самолет

Обновлено в 21:55
Общество

Коллекторы объяснили разницу между микрозаймом и ипотекой

Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин объяснил различие микрозаймов, оформляемых для покупки подарков, и ипотекой.
Обновлено в 22:38
Происшествия

В Петербурге при падении рекламного щита пострадали два человека

В Санкт-Петербурге в результате падения рекламного щита из-за сильного ветра два человека получили травмы.
Обновлено в 07:56
Спорт

Биатлонист Гараничев пробежал два штрафных круга после одного промаха

Обновлено в 13:31
Политика

Немецкий политик рассказал об ошибке Европы в отношениях с Россией

Президент России Владимир Путин в начале своего президентства был настроен на сближение с Европой, и даже был готов обсуждать членство в НАТО, однако Европа отвернулась от него и России.
Обновлено в 19:33
Экономика

Самой дорогой трассе России нашли новый источник финансирования

Росавтодор представил новую концепцию самого дорогой автомагистрали страны в Минтранс, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 22:39
Хоккей

Передача Орлова помогла «Вашингтону» продлить победную серию в НХЛ

Обновлено в 21:54
Политика

Хуан Гуайдо решил ввести в Венесуэле режим ЧП

Обновлено в 14:50
Транспорт

ГИБДД предложила оборудовать автобусы подушками безопасности

Госавтоинспекция России предложила оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности, а также усилить каркас и крепление сидений во избежание тяжких последствий во время дорожно-транспортных происшествий.
Обновлено в 20:44
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем молодежной безработицы

В России есть регионы, где безработица среди молодых людей, выпускников учебных заведений 20-24 лет превысила 50 процентов.
Обновлено в 21:00
Общество

Хазанов поддержал отстранение пьяного артиста МХАТ

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов отреагировал на ситуацию с увольнением пьяного артиста МХАТ, передает НСН.
Обновлено в 16:06
Политика

Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за Brexit

Кризисная ситуация из-за выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) привела к потере премьер-министра страны Терезы Мэй поддержки почти всего кабинета министров.
Обновлено в 20:05
Авто

Названы оптимальные для российских дорог автомобили

Хресин отметил, что наиболее оптимальными для российских дорог машинами являются седаны и хэтчбеки, тем более если автомобиль будет эксклуатироваться главным образом в городском режиме.
Обновлено в 17:35
Здоровье

Первую с начала года вспышку ящура зарегистрировали в Забайкалье

Первая с начала года вспышка ящура выявлена в Краснокаменском районе Забайкальского края, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Обновлено в 22:01
Происшествия

Ягуар в зоопарке напал на любительницу селфи

В зоопарке американского штата Аризона ягуар напал на посетительницу, которая решила сделать селфи возле его вольера в нарушение правил безопасности.
Обновлено в 13:51
Политика

Пушков рассказал о новой лжи Вашингтона

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере оценил статью The New York Times о том, кто устроил поджог грузовика с гумпомощью на границе Венесуэлы.
Обновлено в 21:56
Общество

В Москве прошел согласованный с властями митинг за свободный интернет

Обновлено в 08:43
Армия и оружие

Военный самолет США проведет наблюдательный полет над Россией

Американский самолет ОС-135Б совершит наблюдательный полет в рамках Договора по открытому небу.
Обновлено в 19:49
Армия и оружие

Названы возможные последствия применения ракет «Циркон» для НАТО

Новейшие российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» являются перспективной системой, эффективной защиты от которой в мире нет, рассказали телеканалу «Звезда» военные эксперты.
Обновлено в 19:15
Кино

Виктор Сухоруков выступил против съемок «Брата-3»

Народный артист России Виктор Сухоруков категорически не принимает намерение музыканта и шоумена Стаса Барецкого снять продолжение культовых фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2».
Обновлено в 09:45
Экономика

Назван способ сделать из чиновника взяточника без его ведома

С помощью системы быстрых переводов по номеру мобильного телефона можно сделать из любого чиновника «взяточника», рассказали «Известиям» в двух юридических компаниях.
Обновлено в 19:45
Теннис

Рублев пробился в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Андрей Рублев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе.
Обновлено в 16:29
Происшествия

Попытавшийся проглотить дайвера кит попал на видео

Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф попал в пасть кита у берегов ЮАР. Об инциденте он рассказал телеканалу Barcroft Animals.
Обновлено в 12:50
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