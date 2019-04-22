Религия

У православных христиан началась Страстная неделяREGNUM 01:32

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Читать в источнике

Подробнее о событии

У православных христиан началась Страстная неделя

ТК Звезда01:52

Страстная неделя: когда красить яйца и святить куличи

Российская газетавчера в 17:59

«Бог не нажимает клавишу Reset»: в чем смысл Страстных дней перед Пасхой

РИА Новости01:00

Страстная неделя 2019: традиции и значение каждого из семи дней

Московский Комсомолец01:28

Страстная неделя 2019 по дням: что вспоминают, календарь питания, когда святить куличи и яйца

ФАНвчера в 05:00

Моем, красим и печем: календарь Страстной недели с 22 по 27 апреля

ЦДИ ПОвчера в 04:22

Страстная неделя: как подготовится к Пасхе

Sibnet.ru20 апреля в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 02:35, Ашберн
Политика

Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.
Обновлено вчера в 23:52
Шоу-бизнес

Игривая кокетка: Кейт Миддлтон веселилась с мужем на пасхальной службе

Кейт Миддлтон вместе с супругом Уильямом, принцем Гарри и королевой Елизаветой посетила праздничную пасхальную службу в часовне святого Георгия в Виндзоре.
Обновлено вчера в 14:46
Политика

О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

Полиция изъяла арсенал оружия у двух молодых людей под Ногинском

Обновлено в 01:05
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде

Обновлено в 01:50
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» впервые выйдет на испытания в Балтийское море

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» в воскресенье, 21 апреля, впервые выйдет на испытания в Балтийское море.
Обновлено 20 апреля в 12:17
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Экономика

Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей

Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215

Обновлено вчера в 09:47
Хоккей

Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ

Форвард "Сан-Хосе Шаркс" Томаш Гертл признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:51
Происшествия

Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест

Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:21
Общество

Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения

Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.
Обновлено вчера в 20:01
Политика

Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

Обновлено вчера в 22:14
Экономика

Fortum зовет «Газпром» на водораздел

В обмен ГЭХ получит долю Fortum в ТГК-1, а также либо Няганскую ГРЭС в Западной Сибири (1,3 ГВт), либо все остальные активы Fortum в Сибири и на Урале — Челябинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, Аргаяшскую ТЭЦ и Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
Обновлено вчера в 17:53
Общество

Налог за теплицу придется заплатить дачникам

Сегодня все чаще можно услышать историю, что владельцев дачных теплиц наказывали рублем.
Обновлено 20 апреля в 16:34
Футбол

Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол

Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено вчера в 17:18
Политика

С совещания в мэрии Челябинска вывели активиста

Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес

Третий муж Пугачевой не хочет ничего о ней слышать

Продюсер Евгений Болдин, который является третьим мужем Аллы Пугачевы, заявил, что не хочет ничего слышать о певице.
Обновлено вчера в 23:06
Гаджеты

Samsung отложила запуск Galaxy Fold в Азии после сообщений о дефектах

Обновлено в 01:52
Гаджеты

Составлен рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Армия и оружие

16 самолетов ЦВО перебазировались на Урал из Астраханской области

Обновлено вчера в 06:51
Спорт

Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".
Обновлено 20 апреля в 21:34
Авто

Рейтинг «За рулем»: лидеры В-класса по объему багажника (реальные замеры)

На российском рынке пока доминируют представители В-класса: доступные, надежные, достаточно просторные для всей семьи.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие

СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России

По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено вчера в 08:57
Армия и оружие

В Сирии военная полиция РФ обнаружила по карте боевиков танк и схрон

Военная полиция РФ в сирийской Думе обнаружила карту с координатами позиций боевиков "Джейш аль-Ислам".
Обновлено вчера в 22:36
Политика

Медведев увидел шансы на улучшение отношений с Украиной при Зеленском

Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины.
Обновлено в 02:13
Политика

Поклонская назвала мавзолей Ленина пережитком

Обновлено вчера в 20:08
Общество

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в Москву

Обновлено вчера в 22:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Страстная неделя
Седьмая и последняя седмица Великого поста, предшествующая Пасхе и следующая за Неделей цветоносной, во время которой вспоминается Тайная Вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа. По другой интерпретации, представляет собой самостоятельную часть литургического года, следующую за Великим постом, но не являющуюся его частью.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное