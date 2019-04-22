Религия
У православных христиан началась Страстная неделяREGNUM 01:32
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
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Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.
Обновлено вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Игривая кокетка: Кейт Миддлтон веселилась с мужем на пасхальной службе
Кейт Миддлтон вместе с супругом Уильямом, принцем Гарри и королевой Елизаветой посетила праздничную пасхальную службу в часовне святого Георгия в Виндзоре.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено вчера в 20:50
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» впервые выйдет на испытания в Балтийское море
Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» в воскресенье, 21 апреля, впервые выйдет на испытания в Балтийское море.
Обновлено 20 апреля в 12:17
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Экономика
Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей
Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215
Обновлено вчера в 09:47
Хоккей
Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ
Форвард "Сан-Хосе Шаркс" Томаш Гертл признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:51
Происшествия
Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест
Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:21
Общество
Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено вчера в 22:14
Экономика
Fortum зовет «Газпром» на водораздел
В обмен ГЭХ получит долю Fortum в ТГК-1, а также либо Няганскую ГРЭС в Западной Сибири (1,3 ГВт), либо все остальные активы Fortum в Сибири и на Урале — Челябинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, Аргаяшскую ТЭЦ и Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
Налог за теплицу придется заплатить дачникам
Сегодня все чаще можно услышать историю, что владельцев дачных теплиц наказывали рублем.
Обновлено 20 апреля в 16:34
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено вчера в 17:18
Политика
С совещания в мэрии Челябинска вывели активиста
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес
Третий муж Пугачевой не хочет ничего о ней слышать
Продюсер Евгений Болдин, который является третьим мужем Аллы Пугачевы, заявил, что не хочет ничего слышать о певице.
Обновлено вчера в 23:06
Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Армия и оружие
16 самолетов ЦВО перебазировались на Урал из Астраханской области
Обновлено вчера в 06:51
Спорт
Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".
Обновлено 20 апреля в 21:34
Авто
Рейтинг «За рулем»: лидеры В-класса по объему багажника (реальные замеры)
На российском рынке пока доминируют представители В-класса: доступные, надежные, достаточно просторные для всей семьи.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России
По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено вчера в 08:57
Армия и оружие
В Сирии военная полиция РФ обнаружила по карте боевиков танк и схрон
Военная полиция РФ в сирийской Думе обнаружила карту с координатами позиций боевиков "Джейш аль-Ислам".
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Медведев увидел шансы на улучшение отношений с Украиной при Зеленском
Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины.
Обновлено в 02:13
Политика
Поклонская назвала мавзолей Ленина пережитком
Обновлено вчера в 20:08
Общество
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в Москву
Обновлено вчера в 22:18