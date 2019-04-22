Религия
У православных христиан началась Страстная неделяREGNUM 01:32
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
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Происшествия
В серии терактов на Шри-Ланке участвовали семь террористов-смертников
В понедельник, 22 апреля, стало известно, что в серии терактов на Шри-Ланке в минувшее воскресенье участвовали не менее семи террористов-смертников.
Обновлено в 03:08
Авто
В России заметно упали продажи люксовых автомобилей
Всего в первом квартале 2019 года в России продали 269 новых люксовых автомобилей.
Обновлено в 02:34
Единоборства
Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда
Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Политика
Зеленского пригласили посетить Крым
Обновлено в 02:56
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста
8 апреля все трое были освобождены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, несмотря на то что за несколько дней до этого Мещанский районный продлил срок домашнего ареста.
Обновлено в 03:24
Гаджеты
В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold
Предполагается, что запуски продаж и презентации, запланированные на эту неделю перенесли именно после жалоб на проблемы с Galaxy Fold.
Обновлено в 03:21
Политика
Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском
Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Футбол
Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»
Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.
Обновлено в 03:56
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Общество
«Мое сердце говорит по-русски»: Пять фактов о Владимире Набокове
В честь юбилея "РГ" решила рассказать о самых интересных фактах из жизни писателя.
Обновлено в 01:00
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника под Смоленском
СК начал проверку по факту избиения директором компьютерного клуба в Смоленской области 14-летнего подростка, который после случившегося был госпитализирован, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Обновлено в 03:33
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
Волкер сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского
Обновлено вчера в 20:43
Общество
В Саратове учителей обещают не принуждать к первомайской демонстрации
Администрация Саратова прокомментировала опубликованную на одном из сайтов информацию о принудительном участии учителей в первомайской демонстрации и шествии "Бессмертный полк".
Обновлено в 00:19
Энергетика
Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов
Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.
Обновлено вчера в 09:09
Общество
«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов
Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов из Владивостока в Москву и Новосибирск, сообщили 22 апреля власти Приморья.
Обновлено в 00:04
Политика
Соловьев призвал не признавать выборы на Украине
Телеведущий Владимир Соловьев призвал не признавать результаты выборов президента Украины, победу на которых одерживает Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 16:23
Здоровье
Более 16 тысяч москвичей бесплатно проверились на туберкулез
Всего в акции приняли участие более 23 тысяч человек, а обследовались 16 тысяч.
Обновлено в 01:39
Общество
В Совфеде задерживается начало заседания из-за сбоя в электроснабжении
Начало пленарного заседания Совфеда в понедельник задерживается из-за неполадок с электроснабжением здания, в ближайшее время они будут устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФ.
Обновлено в 03:16
Спорт
Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Наука
В Севастополе найден тайный подземный ход времён Крымской войны
Археологи из экспедиции Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили под 4-м бастионом в Севастополе неизвестный историкам тайный подземный ход времён Крымской войны середины XIX века.
Обновлено 20 апреля в 04:52
Происшествия
Самолет «Красноярск–Пхукет» экстренно сел в аэропорту Китая
Сегодня, 22 апреля, самолет авиакомпании Azur Air «Красноярск–Пхукет» экстренно приземлился в аэропорту Чэнду, Китай.
Обновлено в 03:45
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49