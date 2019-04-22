Религия

У православных христиан началась Страстная неделяREGNUM 01:32

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
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У православных христиан началась Страстная неделя

Известия03:21

У православных началась Страстная неделя

Life.ru02:47

Страстная седмица наступает у православных христиан

ГТРК Калуга20 апреля в 13:06

«Бог не нажимает клавишу Reset»: в чем смысл Страстных дней перед Пасхой

РИА Новости01:00

Страстная неделя: когда красить яйца и святить куличи

Российская газетавчера в 17:59

Страстная неделя 2019 по дням: что вспоминают, календарь питания, когда святить куличи и яйца

ФАНвчера в 05:00

Как православные волгоградцы отмечают Страстную седмицу

Московский Комсомолец02:41
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Происшествия

В серии терактов на Шри-Ланке участвовали семь террористов-смертников

В понедельник, 22 апреля, стало известно, что в серии терактов на Шри-Ланке в минувшее воскресенье участвовали не менее семи террористов-смертников.
Обновлено в 03:08
Авто

В России заметно упали продажи люксовых автомобилей

Всего в первом квартале 2019 года в России продали 269 новых люксовых автомобилей.
Обновлено в 02:34
Единоборства

Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда

Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Политика

Зеленского пригласили посетить Крым

Обновлено в 02:56
Политика

Зеленский после обработки 95% протоколов получает более 73% голосов

Обновлено в 03:23
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Сирийские суточные проплыли мимо моряков

Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

8 апреля все трое были освобождены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, несмотря на то что за несколько дней до этого Мещанский районный продлил срок домашнего ареста.
Обновлено в 03:24
Гаджеты

В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold

Предполагается, что запуски продаж и презентации, запланированные на эту неделю перенесли именно после жалоб на проблемы с Galaxy Fold.
Обновлено в 03:21
Политика

Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском

Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Футбол

Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»

Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.
Обновлено в 03:56
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Общество

«Мое сердце говорит по-русски»: Пять фактов о Владимире Набокове

В честь юбилея "РГ" решила рассказать о самых интересных фактах из жизни писателя.
Обновлено в 01:00
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника под Смоленском

СК начал проверку по факту избиения директором компьютерного клуба в Смоленской области 14-летнего подростка, который после случившегося был госпитализирован, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
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Политика

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Житель Комсомольска-на-Амуре выбросил кота с восьмого этажа

Обновлено в 03:45
Политика

Волкер сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского

Обновлено вчера в 20:43
Общество

В Саратове учителей обещают не принуждать к первомайской демонстрации

Администрация Саратова прокомментировала опубликованную на одном из сайтов информацию о принудительном участии учителей в первомайской демонстрации и шествии "Бессмертный полк".
Обновлено в 00:19
Энергетика

Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов

Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.
Обновлено вчера в 09:09
Общество

«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов

Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов из Владивостока в Москву и Новосибирск, сообщили 22 апреля власти Приморья.
Обновлено в 00:04
Политика

Соловьев призвал не признавать выборы на Украине

Телеведущий Владимир Соловьев призвал не признавать результаты выборов президента Украины, победу на которых одерживает Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 16:23
Здоровье

Более 16 тысяч москвичей бесплатно проверились на туберкулез

Всего в акции приняли участие более 23 тысяч человек, а обследовались 16 тысяч.
Обновлено в 01:39
Общество

В Совфеде задерживается начало заседания из-за сбоя в электроснабжении

Начало пленарного заседания Совфеда в понедельник задерживается из-за неполадок с электроснабжением здания, в ближайшее время они будут устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФ.
Обновлено в 03:16
Спорт

Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Наука

В Севастополе найден тайный подземный ход времён Крымской войны

Археологи из экспедиции Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили под 4-м бастионом в Севастополе неизвестный историкам тайный подземный ход времён Крымской войны середины XIX века.
Обновлено 20 апреля в 04:52
Происшествия

Самолет «Красноярск–Пхукет» экстренно сел в аэропорту Китая

Сегодня, 22 апреля, самолет авиакомпании Azur Air «Красноярск–Пхукет» экстренно приземлился в аэропорту Чэнду, Китай.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В управлении капстроительства мэрии Новосибирска идут обыски

Обновлено в 02:06
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
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Страстная неделя
Седьмая и последняя седмица Великого поста, предшествующая Пасхе и следующая за Неделей цветоносной, во время которой вспоминается Тайная Вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа. По другой интерпретации, представляет собой самостоятельную часть литургического года, следующую за Великим постом, но не являющуюся его частью.
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