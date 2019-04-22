Религия
У православных христиан началась Страстная неделяREGNUM 01:32
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой. Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
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Политика
Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах
Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.
Обновлено в 02:52
Футбол
Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»
Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.
Обновлено в 03:56
Единоборства
Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда
Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Гаджеты
Назван топ-20 лучших смартфонов в мире
Издание Business Insider опубликовало рейтинг из 20 лучших смартфонов, которые уже доступны для покупки или появятся в продаже в ближайшее время, пишут «Известия».
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Азербайджан проведет с Турцией совместные учения с боевыми стрельбами
Азербайджан и Турция проведут в начале мая совместные тактические учения "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2019" с боевыми стрельбами.
Обновлено в 04:35
Теннис
Мария Шарапова сообщила, что не беременна
Россиянка Мария Шарапова, отвечая на вопросы болельщиков в Инстаграме, сообщила, что она не беременна.
Обновлено в 01:52
Политика
Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах
Обновлено в 04:50
Здоровье
Назван самый полезный для печени фрукт
Стакан сока или смузи из абрикоса содержит суточную дозу витаминов.
Обновлено в 03:39
Происшествия
У эксперта в Москве похитили картину Левитана
Обновлено в 05:06
Политика
«Страшно»: Супруга Зеленского – о статусе первой леди
Обновлено в 05:24
Политика
Зеленский лидирует на выборах на Украине
Кандидат Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 10,53% протоколов.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Жириновский: украинцы потребуют отставки Зеленского через полгода
Украинский народ потребует отставки одержавшего победу на выборах президента Владимира Зеленского уже через полгода.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человек
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Саакашвили попросился обратно на Украину
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после выборов президенты Украины заявил, что ожидает снятия запрета на въезд в страну, а также похвастался билетом в Киев.
Обновлено вчера в 16:48
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Происшествия
Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае
Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено вчера в 10:00
Общество
«Яндекс.Такси» запустит программу поощрения водителей
Сервис «Яндекс.Такси» с 22 апреля запустил программу поощрения своих водителей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:01
Политика
Глава поддержавшей Порошенко Львовской области объявил об отставке
Львовская область стала единственным регионом Украины, где действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует по итогам второго тура.
Обновлено в 05:19
Хоккей
«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Вегас» и сравнял счет в серии
"Сан-Хосе" в гостях выиграл у "Вегаса" (2:1 2ОТ) в первом раунде плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным - 3-3.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Взрывы на Шри-Ланке устроили семеро террористов
Взрывы в церквях и гостиницах Шри-Ланки организовали семеро смертников.
Обновлено в 05:17
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено 20 апреля в 22:23
Энергетика
WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти
Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
Обновлено в 02:54
Экономика
Какие продукты подешевеют после Пасхи
Эксперты рассказали, какие продукты подешевеют после Пасхи, которая в этом году приходится на 27 апреля.
Обновлено вчера в 20:15
Авто
9 причин сменить моторное масло в апреле
2. Постоянная работа двигателя в условиях неполного прогрева зимой вызывает усиленный угар и загрязнение моторного масла продуктами износа.
Обновлено в 03:03
Общество
Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Политика
Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину
Обновлено в 02:21
Происшествия
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей владельца ASOS
Самый богатый человек Дании Холч Повлсен сообщил о том, что в результате террористических актов на Шри-Ланке, которые произошли в воскресенье, 21 апреля, погибли трое из четверых его детей.
Обновлено в 04:20