У православных христиан началась Страстная неделяREGNUM 01:32

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Политика Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.

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Теннис Мария Шарапова сообщила, что не беременна Россиянка Мария Шарапова, отвечая на вопросы болельщиков в Инстаграме, сообщила, что она не беременна.

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Политика Жириновский: украинцы потребуют отставки Зеленского через полгода Украинский народ потребует отставки одержавшего победу на выборах президента Владимира Зеленского уже через полгода.

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