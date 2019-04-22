Религия

У православных христиан началась Страстная неделяREGNUM 01:32

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой. Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
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Страстная неделя 2019: Великий понедельник, что вспоминают, правила и запреты

ФАН04:57

Страстная неделя: как подготовится к Пасхе

Sibnet.ru20 апреля в 20:15

У православных христиан началась Страстная неделя

Известия03:21

Страстная неделя началась у православных христиан

News.ru05:17

Страстная неделя: когда красить яйца и святить куличи

Российская газетавчера в 17:59

Великий понедельник: что нельзя делать в первый день Страстной недели

АМИТЕЛ20 апреля в 20:34

У православных христиан началась Страстная седмица

РИА Новости04:40
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Политика

Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах

Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.
Обновлено в 02:52
Футбол

Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»

Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.
Обновлено в 03:56
Единоборства

Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда

Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Гаджеты

Назван топ-20 лучших смартфонов в мире

Издание Business Insider опубликовало рейтинг из 20 лучших смартфонов, которые уже доступны для покупки или появятся в продаже в ближайшее время, пишут «Известия».
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Азербайджан проведет с Турцией совместные учения с боевыми стрельбами

Азербайджан и Турция проведут в начале мая совместные тактические учения "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2019" с боевыми стрельбами.
Обновлено в 04:35
Теннис

Мария Шарапова сообщила, что не беременна

Россиянка Мария Шарапова, отвечая на вопросы болельщиков в Инстаграме, сообщила, что она не беременна.
Обновлено в 01:52
Политика

Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах

Обновлено в 04:50
Здоровье

Назван самый полезный для печени фрукт

Стакан сока или смузи из абрикоса содержит суточную дозу витаминов.
Обновлено в 03:39
Происшествия

У эксперта в Москве похитили картину Левитана

Обновлено в 05:06
Политика

«Страшно»: Супруга Зеленского – о статусе первой леди

Обновлено в 05:24
Политика

Зеленский лидирует на выборах на Украине

Кандидат Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 10,53% протоколов.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Политика

Жириновский: украинцы потребуют отставки Зеленского через полгода

Украинский народ потребует отставки одержавшего победу на выборах президента Владимира Зеленского уже через полгода.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человек

Обновлено вчера в 11:39
Политика

Саакашвили попросился обратно на Украину

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после выборов президенты Украины заявил, что ожидает снятия запрета на въезд в страну, а также похвастался билетом в Киев.
Обновлено вчера в 16:48
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено вчера в 10:00
Общество

«Яндекс.Такси» запустит программу поощрения водителей

Сервис «Яндекс.Такси» с 22 апреля запустил программу поощрения своих водителей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:01
Политика

Глава поддержавшей Порошенко Львовской области объявил об отставке

Львовская область стала единственным регионом Украины, где действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует по итогам второго тура.
Обновлено в 05:19
Хоккей

«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Вегас» и сравнял счет в серии

"Сан-Хосе" в гостях выиграл у "Вегаса" (2:1 2ОТ) в первом раунде плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным - 3-3.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Взрывы на Шри-Ланке устроили семеро террористов

Взрывы в церквях и гостиницах Шри-Ланки организовали семеро смертников.
Обновлено в 05:17
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено 20 апреля в 22:23
Энергетика

WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти

Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
Обновлено в 02:54
Экономика

Какие продукты подешевеют после Пасхи

Эксперты рассказали, какие продукты подешевеют после Пасхи, которая в этом году приходится на 27 апреля.
Обновлено вчера в 20:15
Авто

9 причин сменить моторное масло в апреле

2. Постоянная работа двигателя в условиях неполного прогрева зимой вызывает усиленный угар и загрязнение моторного масла продуктами износа.
Обновлено в 03:03
Общество

Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Политика

Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину

Обновлено в 02:21
Происшествия

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей владельца ASOS

Самый богатый человек Дании Холч Повлсен сообщил о том, что в результате террористических актов на Шри-Ланке, которые произошли в воскресенье, 21 апреля, погибли трое из четверых его детей.
Обновлено в 04:20
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Страстная неделя
Седьмая и последняя седмица Великого поста, предшествующая Пасхе и следующая за Неделей цветоносной, во время которой вспоминается Тайная Вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа. По другой интерпретации, представляет собой самостоятельную часть литургического года, следующую за Великим постом, но не являющуюся его частью.
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