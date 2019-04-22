У православных христиан началась Страстная неделяREGNUM 01:32

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой. Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.

Происшествия Новый взрыв произошел на Шри-Ланке Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.

Общество В России предложили ввести налог на рыбалку В России предложили ввести налог на рыбалку, чтобы избавиться от лишних людей на водоемах.

Происшествия В Хакасии осудили сотрудников колонии за пытки заключенных Как рассказал представитель потерпевшего Сергея Буйницкого, адвокат Наталья Монс, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», суд установил, что в апреле 2016 года сотрудники колонии применили силу к 41-летнему заключенному, чтобы он перестал направлять через своего адвоката жалобы в прокуратуру и Уполномоченному по правам человека.

Политика Порошенко победил лишь в одной области Украины Национальный экзит-полл сообщил, что на выборах побеждает Зеленский с результатом 72,7% голосов, у Порошенко — 26,3%. Ранее сегодня спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер сообщил, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Музыка Дочь Алсу оправдалась за исполнение песни Юлии Началовой Напомним, известная певица и уроженка Воронежа Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за остановки сердца в результате сепсиса.

Экономика Российская пшеница упала в цене Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ».

Общество «Яндекс.Такси» запустило программу поощрений для водителей «Яндекс.Такси» запустило программу поощрений для водителей с 22 апреля, говорится в сообщении компании.

Общество Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.

Общество В Саратове учителей обещают не принуждать к первомайской демонстрации Администрация Саратова прокомментировала опубликованную на одном из сайтов информацию о принудительном участии учителей в первомайской демонстрации и шествии "Бессмертный полк".

Политика Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов на Украине.

Происшествия На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.

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Здоровье В США подсчитали смертность от неправильных диет Одной из самых опасных исследователи назвали "натриевую диету", при которой основу рациона питания составляет красное мясо.

Общество Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой В Роспотребнадзоре призвали россиян мыть яйца с мылом и не покупать подгорелые куличи в преддверие Пасхи.