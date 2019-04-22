Религия
У православных христиан началась Страстная неделяREGNUM 01:32
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой. Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
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Футбол
Клопп оценил шансы «Манчестер Юнайтед» в предстоящем дерби с «Сити»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в рамках перенесенного 31-го тура АПЛ.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
Обновлено в 06:49
Общество
В России предложили ввести налог на рыбалку
В России предложили ввести налог на рыбалку, чтобы избавиться от лишних людей на водоемах.
Обновлено вчера в 14:51
Музыка
В Гомеле на марафоне умер известный белорусский пианист Юрий Блинов
Стал первым белорусским пианистом, выступившим с сольным концертом в знаменитом Карнеги-холле.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Хакасии осудили сотрудников колонии за пытки заключенных
Как рассказал представитель потерпевшего Сергея Буйницкого, адвокат Наталья Монс, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», суд установил, что в апреле 2016 года сотрудники колонии применили силу к 41-летнему заключенному, чтобы он перестал направлять через своего адвоката жалобы в прокуратуру и Уполномоченному по правам человека.
Обновлено в 06:49
Политика
Порошенко победил лишь в одной области Украины
Национальный экзит-полл сообщил, что на выборах побеждает Зеленский с результатом 72,7% голосов, у Порошенко — 26,3%. Ранее сегодня спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер сообщил, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 02:47
Музыка
Дочь Алсу оправдалась за исполнение песни Юлии Началовой
Напомним, известная певица и уроженка Воронежа Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за остановки сердца в результате сепсиса.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Жена Зеленского испугалась статуса первой леди
Обновлено в 05:24
Экономика
Российская пшеница упала в цене
Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:03
Общество
«Яндекс.Такси» запустило программу поощрений для водителей
«Яндекс.Такси» запустило программу поощрений для водителей с 22 апреля, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:00
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Общество
В Саратове учителей обещают не принуждать к первомайской демонстрации
Администрация Саратова прокомментировала опубликованную на одном из сайтов информацию о принудительном участии учителей в первомайской демонстрации и шествии "Бессмертный полк".
Обновлено в 00:19
Политика
Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах
Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 04:50
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича
В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Экономика
Российский бизнес снова сможет судиться в иностранном арбитраже
Закон о реформе арбитража (третейского разбирательства) вступил в силу в 2016 г. До реформы российские компании могли судиться в любом арбитраже за рубежом.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика
Не лишись автомобиля: каждый второй ломбард использует «серые» схемы
По оценке экспертов, «серые» схемы лизинга использует в своей работе каждый второй российский автоломбард.
Обновлено 20 апреля в 17:01
Политика
Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах
Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.
Обновлено в 02:52
Кино
Вышел трейлер 3 серии 8 сезона Игры престолов
Завершится "Игра престолов" 20 мая, после чего телеканал HBO покажет фильм о создании сериала.
Обновлено в 07:01
Технологии
Постройкой научных судов может заняться «Пелла» или «Звезда»
Постройкой первых после распада СССР гражданских океанских научных судов за 28 миллиардов рублей может заняться "Пелла" или "Звезда".
Обновлено в 06:59
Общество
«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов
Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов из Владивостока в Москву и Новосибирск, сообщили 22 апреля власти Приморья.
Обновлено в 00:04
Энергетика
Сегодня нефть Brent не превысит уровень $75 за баррель
Цены на нефть резко выросли на сообщениях о том, что со 2 мая США отменят разрешения на покупку иранской нефти.
Обновлено в 06:39
Спорт
Собаки Загитовой и Трусовой приняли участие в шоу Тутберидзе
Домашние питомцы олимпийской чемпионки Алины Загитовой и призера чемпионата России Александры Трусовой приняли участие в шоу Этери Тутберидзе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 02:47
Политика
Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Здоровье
В США подсчитали смертность от неправильных диет
Одной из самых опасных исследователи назвали "натриевую диету", при которой основу рациона питания составляет красное мясо.
Обновлено в 05:25
Общество
Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой
В Роспотребнадзоре призвали россиян мыть яйца с мылом и не покупать подгорелые куличи в преддверие Пасхи.
Обновлено в 05:01
Космос
В России разработали и изготовили прибор для европейских спутников
Входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» изготовил оборудование для локаторов спутников Европейского космического агентства (ЕКА).
Обновлено в 05:24