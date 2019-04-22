Религия

У православных христиан началась Страстная неделяREGNUM 01:32

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой. Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
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Страстная неделя началась у православных христиан

News.ru05:17

Страстная неделя 2019: Великий понедельник, что вспоминают, правила и запреты

ФАН04:57

Страстная неделя: как подготовится к Пасхе

Sibnet.ru20 апреля в 20:15

У православных христиан началась Страстная неделя

Известия03:21

Страстная неделя: когда красить яйца и святить куличи

Российская газетавчера в 17:59

Великий понедельник: что нельзя делать в первый день Страстной недели

АМИТЕЛ20 апреля в 20:34

У православных христиан началась Страстная седмица

РИА Новости04:40
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Футбол

Клопп оценил шансы «Манчестер Юнайтед» в предстоящем дерби с «Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в рамках перенесенного 31-го тура АПЛ.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
Обновлено в 06:49
Общество

В России предложили ввести налог на рыбалку

В России предложили ввести налог на рыбалку, чтобы избавиться от лишних людей на водоемах.
Обновлено вчера в 14:51
Музыка

В Гомеле на марафоне умер известный белорусский пианист Юрий Блинов

Стал первым белорусским пианистом, выступившим с сольным концертом в знаменитом Карнеги-холле.
Обновлено в 05:52
Происшествия

В Хакасии осудили сотрудников колонии за пытки заключенных

Как рассказал представитель потерпевшего Сергея Буйницкого, адвокат Наталья Монс, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», суд установил, что в апреле 2016 года сотрудники колонии применили силу к 41-летнему заключенному, чтобы он перестал направлять через своего адвоката жалобы в прокуратуру и Уполномоченному по правам человека.
Обновлено в 06:49
Политика

Порошенко победил лишь в одной области Украины

Национальный экзит-полл сообщил, что на выборах побеждает Зеленский с результатом 72,7% голосов, у Порошенко — 26,3%. Ранее сегодня спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер сообщил, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 02:47
Музыка

Дочь Алсу оправдалась за исполнение песни Юлии Началовой

Напомним, известная певица и уроженка Воронежа Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за остановки сердца в результате сепсиса.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Жена Зеленского испугалась статуса первой леди

Обновлено в 05:24
Экономика

Российская пшеница упала в цене

Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:03
Общество

«Яндекс.Такси» запустило программу поощрений для водителей

«Яндекс.Такси» запустило программу поощрений для водителей с 22 апреля, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:00
Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Общество

В Саратове учителей обещают не принуждать к первомайской демонстрации

Администрация Саратова прокомментировала опубликованную на одном из сайтов информацию о принудительном участии учителей в первомайской демонстрации и шествии "Бессмертный полк".
Обновлено в 00:19
Политика

ЛНР передала Киеву 60 заключенных, осужденных до конфликта в Донбассе

Обновлено в 05:59
Политика

Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах

Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 04:50
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Экономика

Российский бизнес снова сможет судиться в иностранном арбитраже

Закон о реформе арбитража (третейского разбирательства) вступил в силу в 2016 г. До реформы российские компании могли судиться в любом арбитраже за рубежом.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика

Не лишись автомобиля: каждый второй ломбард использует «серые» схемы

По оценке экспертов, «серые» схемы лизинга использует в своей работе каждый второй российский автоломбард.
Обновлено 20 апреля в 17:01
Политика

Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах

Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.
Обновлено в 02:52
Кино

Вышел трейлер 3 серии 8 сезона Игры престолов

Завершится "Игра престолов" 20 мая, после чего телеканал HBO покажет фильм о создании сериала.
Обновлено в 07:01
Технологии

Постройкой научных судов может заняться «Пелла» или «Звезда»

Постройкой первых после распада СССР гражданских океанских научных судов за 28 миллиардов рублей может заняться "Пелла" или "Звезда".
Обновлено в 06:59
Общество

«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов

Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов из Владивостока в Москву и Новосибирск, сообщили 22 апреля власти Приморья.
Обновлено в 00:04
Энергетика

Сегодня нефть Brent не превысит уровень $75 за баррель

Цены на нефть резко выросли на сообщениях о том, что со 2 мая США отменят разрешения на покупку иранской нефти.
Обновлено в 06:39
Спорт

Собаки Загитовой и Трусовой приняли участие в шоу Тутберидзе

Домашние питомцы олимпийской чемпионки Алины Загитовой и призера чемпионата России Александры Трусовой приняли участие в шоу Этери Тутберидзе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 02:47
Политика

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Здоровье

В США подсчитали смертность от неправильных диет

Одной из самых опасных исследователи назвали "натриевую диету", при которой основу рациона питания составляет красное мясо.
Обновлено в 05:25
Общество

Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой

В Роспотребнадзоре призвали россиян мыть яйца с мылом и не покупать подгорелые куличи в преддверие Пасхи.
Обновлено в 05:01
Космос

В России разработали и изготовили прибор для европейских спутников

Входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» изготовил оборудование для локаторов спутников Европейского космического агентства (ЕКА).
Обновлено в 05:24
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Страстная неделя
Седьмая и последняя седмица Великого поста, предшествующая Пасхе и следующая за Неделей цветоносной, во время которой вспоминается Тайная Вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа. По другой интерпретации, представляет собой самостоятельную часть литургического года, следующую за Великим постом, но не являющуюся его частью.
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