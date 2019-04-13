Происшествия

У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабельBFM.ru 05:47

У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию. Уточняется, что ЧП произошло в субботу утром на Воздухофлотском проспекте.
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Опубликовано видео с места взрыва у посольства России в Киеве

РИА Новости08:22

Что взорвалось около посольства России в Киеве

Газета.Ru08:11

У посольства России в Киеве произошел взрыв из-за разорвавшегося кабеля

РБК06:43

Около посольства России в Киеве произошёл взрыв

RT на русском05:36

Высоковольтный кабель взорвался у российского посольства в Киеве

РЕН ТВ05:29

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

ТАСС05:26

У посольства РФ в Киеве взорвался высоковольтный кабель

Говорит Москва05:48
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Происшествия

Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы

«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
Спорт

Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 04:02
Автоспорт

Квят провел лучшую квалификацию в сезоне

Обновлено в 05:14
Происшествия

На Урале сына главы управления на транспорте задержали с наркотиками

Наркокурьер оказался сыном начальника управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу, рассказал информагентству источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР США

Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать.
Обновлено в 07:04
Футбол

Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров

Полузащитник молодежной команды «Зенита» Максим Левин отметился автоголом в матче с «Анжи», пробив по своим воротам с 30 метров.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Видео от дома в Тюмени, где в ходе КТО были ликвидированы боевики

RT публикует видеозапись, снятую у дома 118 на Амурской улице в Тюмени, где 12 апреля в ходе контртеррористической операции были уничтожены сторонники ИГ*.
Обновлено в 08:30
Авто

Названа оптимальная скорость движения для максимальной экономии топлива

Обновлено в 06:26
Происшествия

Раскрыты условия содержания Ассанжа в британской тюрьме

Тюрьма строгого режима Белмарш, где в настоящее время находится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, используется властями Великобритании для содержания подозреваемых в терроризме.
Обновлено в 08:44
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт ярославского издания «Яркуб»

Сайт ярославского издания «Яркуб» заблокирован Роскомнадзором, 12 апреля сообщает Комсомольская правда Ярославль.
Обновлено вчера в 04:14
Хоккей

Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА и уедут в НХЛ

Нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков покинули петербургский СКА. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

WSJ рассказала о спонсоре атаки армии Хафтара на Триполии

В начале апреля этого года командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.
Обновлено вчера в 21:03
Автоспорт

Хэмилтон опроверг слова Ферстаппена о «неписаном правиле» квалификации

Обновлено в 08:13
Политика

Парусник «Седов» продолжает свой рейс, несмотря на препоны русофобов

Власти Таллинна сожалеют о решении МИД в отношении "Седова" >> В пятницу, 12 апреля, стало известно, что польские власти запретили российскому учебному паруснику "Седов", направлявшемуся в порт Гдыня, заход в территориальные воды республики.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Самарский школьник трижды отправлял на ЕГЭ другого человека

По данным ведомства, вместо школьника, находящегося на домашнем обучении, экзамены по русскому языку, математике и английскому "сдавал другой человек".
Обновлено в 05:04
Здоровье

Срок годности - вечность. Какие продукты хранятся дольше всего

Рассказываем, какие продукты можно запасать.впрок, ведь они хранятся очень долго.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Девушка провалилась в ледовую трещину на Эльбрусе

Обновлено в 06:28
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Спорт

Алина Загитова побывала в гостях у Ивана Урганта

Эфир с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира показали в пятницу, 12 апреля, на Первом канале.
Обновлено в 05:07
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Единоборства

Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой

Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали несколько крупных торговых центров

В торговых центрах Екатеринбурга субботним утром эвакуировали людей.
Обновлено в 04:49
Политика

Россельхознадзор обратился в ФСБ из-за транзита белорусской продукции

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс с просьбой пресечь так называемые «серые» схемы транзита белорусской животноводческой продукции через Россию.
Обновлено вчера в 12:43
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено 11 апреля в 21:44
Армия и оружие

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах за 2018 год

Обновлено вчера в 17:49
Армия и оружие

«Кошмаром для НАТО» назвали С-400 в Германии

Немецкий журналист Гернот Крампер назвал российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "кошмаром для НАТО".
Обновлено вчера в 22:24
Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие

Генерал-майор ФСБ в отставке прокомментировал спецоперацию в Тюмени

Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов, комментируя контртеррористическую операцию в Тюмени, сообщил RT, что технологии нейтрализации боевиков были детально отработаны российскими спецслужбами ещё в середине 1990-х.
Обновлено в 07:53
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