Происшествия
У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабельBFM.ru 05:47
У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию. Уточняется, что ЧП произошло в субботу утром на Воздухофлотском проспекте.
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Происшествия
Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы
«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
Спорт
Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 04:02
Автоспорт
Квят провел лучшую квалификацию в сезоне
Обновлено в 05:14
Происшествия
На Урале сына главы управления на транспорте задержали с наркотиками
Наркокурьер оказался сыном начальника управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу, рассказал информагентству источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР США
Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать.
Обновлено в 07:04
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров
Полузащитник молодежной команды «Зенита» Максим Левин отметился автоголом в матче с «Анжи», пробив по своим воротам с 30 метров.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Видео от дома в Тюмени, где в ходе КТО были ликвидированы боевики
RT публикует видеозапись, снятую у дома 118 на Амурской улице в Тюмени, где 12 апреля в ходе контртеррористической операции были уничтожены сторонники ИГ*.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Раскрыты условия содержания Ассанжа в британской тюрьме
Тюрьма строгого режима Белмарш, где в настоящее время находится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, используется властями Великобритании для содержания подозреваемых в терроризме.
Обновлено в 08:44
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт ярославского издания «Яркуб»
Сайт ярославского издания «Яркуб» заблокирован Роскомнадзором, 12 апреля сообщает Комсомольская правда Ярославль.
Обновлено вчера в 04:14
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА и уедут в НХЛ
Нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков покинули петербургский СКА. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
WSJ рассказала о спонсоре атаки армии Хафтара на Триполии
В начале апреля этого года командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Парусник «Седов» продолжает свой рейс, несмотря на препоны русофобов
Власти Таллинна сожалеют о решении МИД в отношении "Седова" >> В пятницу, 12 апреля, стало известно, что польские власти запретили российскому учебному паруснику "Седов", направлявшемуся в порт Гдыня, заход в территориальные воды республики.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Самарский школьник трижды отправлял на ЕГЭ другого человека
По данным ведомства, вместо школьника, находящегося на домашнем обучении, экзамены по русскому языку, математике и английскому "сдавал другой человек".
Обновлено в 05:04
Здоровье
Срок годности - вечность. Какие продукты хранятся дольше всего
Рассказываем, какие продукты можно запасать.впрок, ведь они хранятся очень долго.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Девушка провалилась в ледовую трещину на Эльбрусе
Обновлено в 06:28
Спорт
Алина Загитова побывала в гостях у Ивана Урганта
Эфир с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира показали в пятницу, 12 апреля, на Первом канале.
Обновлено в 05:07
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Единоборства
Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой
Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали несколько крупных торговых центров
В торговых центрах Екатеринбурга субботним утром эвакуировали людей.
Обновлено в 04:49
Политика
Россельхознадзор обратился в ФСБ из-за транзита белорусской продукции
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс с просьбой пресечь так называемые «серые» схемы транзита белорусской животноводческой продукции через Россию.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено 11 апреля в 21:44
Армия и оружие
Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии
В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах за 2018 год
Обновлено вчера в 17:49
Армия и оружие
«Кошмаром для НАТО» назвали С-400 в Германии
Немецкий журналист Гернот Крампер назвал российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "кошмаром для НАТО".
Обновлено вчера в 22:24
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Генерал-майор ФСБ в отставке прокомментировал спецоперацию в Тюмени
Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов, комментируя контртеррористическую операцию в Тюмени, сообщил RT, что технологии нейтрализации боевиков были детально отработаны российскими спецслужбами ещё в середине 1990-х.
Обновлено в 07:53