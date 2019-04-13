У посольства РФ в Киеве прогремел взрывiReactor 06:01

Сотрудники правоохранительных органов Украины сообщили о взрыве, произошедшем рядом с посольством России в Киеве. В субботу, 13 апреля, в пресс-службе столичного управления Национальной полиции Украины рассказали о взрыве о посольства Российской Федерации в Киеве.

У посольства РФ в Киеве прогремел взрыв

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