Происшествия
У посольства РФ в Киеве прогремел взрывiReactor 06:01
Сотрудники правоохранительных органов Украины сообщили о взрыве, произошедшем рядом с посольством России в Киеве. В субботу, 13 апреля, в пресс-службе столичного управления Национальной полиции Украины рассказали о взрыве о посольства Российской Федерации в Киеве.
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Космос
Израиль отправит на Луну второй зонд после крушения первого
После крушения зонда «Берешит» иззраильская организация SpaceIL отправит на Луну второй космический аппарат.
Обновлено в 14:14
Общество
Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ
Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 14:53
Происшествия
В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр
В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье
На территории национального парка «Лосиный остров» в городском округе Балашиха Московской области произошло возгорание.
Обновлено в 15:25
Политика
Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб
Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
Общество
Сайт ярославского СМИ заблокировали после новости о граффити с Путиным
Несколькими днями ранее оказался заблокирован сайт издания «Яркуб», которое так же разместило у себя новость о Путине.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Брата экс-главы УВД Махачкалы заподозрили в покушениях на полицейских
Сотрудники спецслужб задержали в Дагестане полковника полиции Зиявудина Ашикова, брата подозреваемого в содействии террористам экс-начальника УВД Махачкалы Раипа Ашикова, сообщил агентству "Интерфакс" осведомленный источник.
Обновлено в 12:47
Политика
Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Более 20 человек задержаны в Тулузе в ходе акции «жёлтых жилетов»
Сотрудники правоохранительных органов задержали 23 человека в ходе акции протеста «жёлтых жилетов» во французской Тулузе.
Обновлено в 13:35
Автоспорт
Квят: «Провел лучшую квалификацию в этом сезоне»
Машина неплохо себя проявила, есть потенциал для роста, хотя провели сильную квалификацию. Считаю ее лучшей в этом сезоне.
Обновлено в 04:51
Космос
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Интернет
Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook хакерами
Хакеры получили доступ к аккаунтам пользователей в постовом сервисе Outlook, пишет The Verge со ссылкой на уведомление Microsoft.
Обновлено в 15:58
Авто
Медведев утвердил правила тюнинга авто в России
Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 03:57
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
"Патриот" ждет самая глубокая в истории модели модернизация в рамках проекта "УАЗ Патриот-2020".
Обновлено в 08:14
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко дали прозвище Туфель
Украинский политик Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых Петра Порошенко прозвали Туфель.
Обновлено в 15:58
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие
МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море
Россия негативно относится к повышению активности НАТО в Черном море и примет необходимые ответные меры, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает ТАСС.
Обновлено в 12:35
Футбол
Ахмат — Локомотив 1:3
Московский "Локомотив" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:26
Наука
Корейские палеонтологи нашли отпечатки лап самого мелкого динозавра
Крошечные следы оставлены самыми мелкими из известных науке теропод — не достигавшими и 20 сантиметров динозаврами Minisauripus.
Обновлено 11 апреля в 07:16
Общество
Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров
Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 06:03
Политика
Владимир Зеленский не придет завтра на дебаты с Петром Порошенко
Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко опубликовал видеоролик с призывом к сопернику провести дебаты именно завтра.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Вдова Децла прячет сына от родни рэпера
Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
Обновлено в 09:30
Политика
Климкин поблагодарил Польшу за ситуацию с парусником «Седов»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своём Twitter поблагодарил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за отказ российскому паруснику «Седов» во входе в территориальные воды страны.
Обновлено вчера в 16:02
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Обновлено вчера в 15:03
Музыка
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено в 08:21