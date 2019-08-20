Происшествия
У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязненияТАСС 05:46
Московские специалисты завершили обследования врачей медучреждений Архангельска, которые оказывали помощь пострадавшим при ЧП в Неноксе 8 августа. Как сообщила в пятницу пресс-служба администрации Архангельской области, превышения допустимых уровней радиоактивности не выявлено.
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с чего всё началось
Правительство Архангельской области сообщило, что у 110 человек — врачей, водителей и пилотов, которые работали с зараженными радиацией пострадавшими во время взрыва под Северодвинском, — не нашли «превышения допустимых уровней радиоактивности».Медиазона06:30
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У врачей, лечивших пострадавших при ЧП в Неноксе, уровень радиации не превышен
Росбалт20 августа в 04:35
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