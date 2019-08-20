с чего всё началось

Московские специалисты завершили обследования врачей медучреждений Архангельска, которые оказывали помощь пострадавшим при ЧП в Неноксе 8 августа. Как сообщила в пятницу пресс-служба администрации Архангельской области, превышения допустимых уровней радиоактивности не выявлено.

У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения

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