Футбол
У полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера родился сын
У полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера родился сынPiter.tv22:57
У аргентинского полузащитника футбольного клуба "Зенит" Матиаса Краневиттера родился сын. Иностранец рассказал о радостном событии в собственном аккаунте в социальной сети Instagram. Новоиспеченного отца успели поздравить коллеги из команды.
Piter.tv22:57
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 23:28, Ашберн
Футбол
Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в матче Кубка лиги
Обновлено в 17:03
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко
Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с Романом Еременко, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.
Обновлено в 09:38
Футбол
Салах стал лучшим футболистом Африки второй год подряд
Ранее Салах стал лучшим игроком Африки в 2018 году по версии BBC. Mohamed Salah is the African Player of the Year 2018.
Обновлено в 15:59
Футбол
Спортинг Хихон — Валенсия 2:1
Футболисты Спортинга на своем поле переиграли Валенсию в матче 1/8 финала Кубка Испании со счетом 2:1.
Обновлено в 17:23
Футбол
Кулибали согласен перейти в «Манчестер Юнайтед» летом
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали не против перехода в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года.
Обновлено в 18:48
Футбол
As: о трансфере де Йонга в «Барселону» может быть объявлено 12 января
Клубы могут объявить о договоренности 12 января. Сумма трансфера может составить около 75 миллионов евро.
Обновлено в 15:47
Футбол
Касильяс поприветствовал Пепе в «Порту»
Голкипер «Порту» Икер Касильяс поприветствовал защитника Пепе, который перешёл в португальский клуб на правах свободного агента.
Обновлено в 11:31
Футбол
«Нант» одолел игравший в меньшинстве полтора тайма «Монпелье»
Гости остались вдесятером уже на 19-й минуте, а после перерыва голы Маджида Уориса и Николя Паллуа принесли "Нанту" три очка (2:0).
Обновлено в 15:05
Футбол
Роналдинью попал в Зал славы бразильского футбола
8 января на стадионе «Маракана» в столице Бразилии Рио-де-Жанейро бывший известный футболист Роналдинью оставил свои отпечатки ног для Зала славы бразильского футбола.
Обновлено в 20:11
Футбол
Новичок «Реала» Диас в детстве говорил, что предпочитает «Барселону»
Телешоу El Chiringuito в своём «твиттере» опубликовало архивный ролик, в котором новичок «Реала» Браим Диас в 2011 признавался, что в то время ему нравилась «Барселона».
Обновлено в 15:58
Футбол
Зобнин: «Травма больше не беспокоит. Готов к работе с командой»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своем здоровье.
Обновлено в 14:13
Футбол
Суд продаст с аукциона 4 дома Видаля из-за долга в 19 тысяч евро
Суд арестовал имущество футболиста и продаст четыре его дома в Турине с аукциона.
Обновлено в 14:32
Футбол
Флоренци назвал основную цель «Ромы» на сезон
Защитник "Ромы" Алессандро Флоренци заявил, что целью его команды в этом сезоне является Лига чемпионов.
Обновлено в 15:42
Футбол
«Урал» намерен арендовать защитника «Краснодара»
Как стало известно "СЭ", клуб из Екатеринбурга ведет переговоры с "Краснодаром" об аренде до конца чемпионата -2018/19 28-летнего защитника Стефана Страндберга (189 см, 80 кг).
Обновлено в 09:15
Футбол
Вартапетов о медосмотре «Спартака»: «Лидерами на беговой дорожке были Глушаков и Айртон»
Обновлено в 13:39