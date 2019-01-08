У аргентинского полузащитника футбольного клуба "Зенит" Матиаса Краневиттера родился сын. Иностранец рассказал о радостном событии в собственном аккаунте в социальной сети Instagram. Новоиспеченного отца успели поздравить коллеги из команды.

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