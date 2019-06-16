Футбол

У полузащитника «Спартака» Фернандо родилась дочьСоветский спорт 11:20

Московский Спартак на своем официальном сайте поздравил полузащитника Фернандо с рождением дочери.
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У полузащитника «Спартака» Фернандо родилась дочь

Советский спорт11:20

«Спартак» поздравил Фернандо с пополнением в семье

Матч ТВ10:21

Милота дня. Фернанду с супругой и новорожденной дочкой

Спорт-Экспресс12:13

У игрока «Спартака» родилась дочь

News.ru10:52

У Фернандо родилась дочь

РИА Новости10:36

В семье хавбека «Спартака» Фернандо родилась дочка

Чемпионат11:38

«Спартак» поздравил Фернандо с пополнением в семье

Sportbox.RU10:21
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Происшествия

Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю

Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31
Футбол

Сарри покинул «Челси» и возглавил «Ювентус»

Маурицио Сарри объявлен новым главным тренером "Ювентуса". Минувший сезон Сарри проработал в лондонском "Челси".
Обновлено в 10:35
Общество

Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году

Менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось в России в 2018 году на 670 тысяч женщин, сообщил РИА Новости председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.
Обновлено вчера в 20:04
Кино

Режиссер «Людей Икс: Темный Феникс» признал провал картины в прокате

Режиссер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» Саймон Кинберг заявил, что его картина провалилась в прокате, об этом 16 июня сообщает Coomic Book.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Губернатор предупредил о фейках и вбросах из-за драки в Чемодановке

Обновлено в 11:04
Спорт

Ласицкене стала первой на турнире в Польше с лучшим результатом сезона

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на турнирт в Польше.
Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес

Меган Маркл вернется к королевским традициям из-за крещения сына

Меган Маркл пообещала вернуться к королевским традициям из-за предстоящего крещения сына Арчи.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В Крыму погиб российский биатлонист

Обновлено в 12:49
Происшествия

В Чемодановке после массовой драки ввели сухой закон

В Чемодановке, где произошла массовая драка между селянами и цыганами, ввели сухой закон.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Нетрезвый мужчина с ножом попытался вломиться в бар в Москве

Неизвестный мужчина попытался ворваться с ножом в бар в Пятницком переулке в центре Москвы, передает в воскресенье корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 11:55
Общество

Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Происшествия

На Сахалине инспектор ДПС покончил с собой на службе

В Сахалинской области 44-летний инспектор ДПС, старший лейтенант полиции совершил суицид во время своего дежурства.
Обновлено в 12:34
Авто

Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей

Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие

Басурин: ВСУ обстреляли Спартак из гаубиц

ВСУ открыли по Спартаку на севере Донецка огонь из 122-миллиметровых гаубиц.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео

Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Общество

У одиннадцати подопечных «Велеса» прошел «выпускной»

В группе центра «ВКонтакте» рассказали, что одиннадцать подопечных обрели новый дом, но уже на просторах природы.
Обновлено в 12:57
Хоккей

Петерссон подписал контракт с московским «Динамо»

Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Появилось видео новой модификации ЗРК «Сосна»

В Сети появилось видео новой модификации зенитного ракетного комплекса «Сосна».
Обновлено в 05:53
Спорт

Сборная России по волейболу проиграла иранцам в Лиге наций

Сборная России занимает в турнирной таблице Лиги наций второе место, набрав 20 очков. Лидирует команда Ирана (24 очка).
Обновлено в 12:06
Происшествия

В Ростове локализовали пожар в ангаре

Обновлено в 12:31
Политика

В Кремле рассказали о подходах Путина в отношении Украины

Президент России Владимир Путин занимает "выжидательную" позицию по Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:02
Футбол

Хабиб Нурмагомедов заставил фаната «Барселоны» сказать «Хала Мадрид»

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов заставил болельщика "Барселоны" сказать "Хала Мадрид", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Гаджеты

Компания Cellebrite заявила, что теперь они могут разблокировать любой iPhone или iPad

В описании продукта говорится, что теперь инструмент может разблокировать любое устройство iOS, к которым требуется доступ правоохранительных органов, в том числе работающие с iOS 12.3, вышедшем всего месяц назад.
Обновлено в 09:44
Политика

В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими

"Дуда пытается убедить Трампа в том, что США вполне могут рассчитывать на сражение с русскими до последнего поляка, и в этом самопожертвовании собственным населением Дуда готов идти до конца, ведь он смелый парень, что, как ему кажется, должно понравиться Трампу", - отметил эксперт.
Обновлено в 09:50
Происшествия

В Кемеровской области взбесилось колесо обозрения

Обновлено в 12:12
Политика

Помпео сообщил о проработке военного сценария противодействия Ирану

Госсекретарь США Майке Помпео в эфире телеканала CBS сообщил, что Вашингтон прорабатывает «полный спектр вариантов», включая военный вариант, противодействия воинственным действиям правительства Ирана.
Обновлено в 12:31
Политика

Мэй после отставки намерена больше гулять, готовить и смотреть крикет

7 июня политик официально ушла с поста премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 11:16
Кино

Владимир Познер высказался о «Чернобыле» и «Игре престолов»

Владимир Познер рассказал о своих впечатлениях от сериалов «Чернобыль», «Игра престолов» и «Карточный домик».
Обновлено вчера в 09:47
Политика

Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контракт

Сумма оборонного контракта, который якобы заключили в мае Россия и Венесуэла, превысила $200 млн.
Обновлено в 11:34
Космос

Илон Маск оценил Рогозина, запущенного в космос в «Жигулях»

Илон Маск оценил проект томских учёных, которые запустили в стратосферу «главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина» за рулём красных «Жигулей».
Обновлено вчера в 13:55
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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