Футбол
У полузащитника «Спартака» Фернандо родилась дочьСоветский спорт 11:20
Московский Спартак на своем официальном сайте поздравил полузащитника Фернандо с рождением дочери.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
Происшествия
Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю
Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31
Футбол
Сарри покинул «Челси» и возглавил «Ювентус»
Маурицио Сарри объявлен новым главным тренером "Ювентуса". Минувший сезон Сарри проработал в лондонском "Челси".
Обновлено в 10:35
Общество
Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
Менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось в России в 2018 году на 670 тысяч женщин, сообщил РИА Новости председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.
Обновлено вчера в 20:04
Кино
Режиссер «Людей Икс: Темный Феникс» признал провал картины в прокате
Режиссер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» Саймон Кинберг заявил, что его картина провалилась в прокате, об этом 16 июня сообщает Coomic Book.
Обновлено в 11:50
Спорт
Ласицкене стала первой на турнире в Польше с лучшим результатом сезона
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на турнирт в Польше.
Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес
Меган Маркл вернется к королевским традициям из-за крещения сына
Меган Маркл пообещала вернуться к королевским традициям из-за предстоящего крещения сына Арчи.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Крыму погиб российский биатлонист
Обновлено в 12:49
Происшествия
В Чемодановке после массовой драки ввели сухой закон
В Чемодановке, где произошла массовая драка между селянами и цыганами, ввели сухой закон.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Нетрезвый мужчина с ножом попытался вломиться в бар в Москве
Неизвестный мужчина попытался ворваться с ножом в бар в Пятницком переулке в центре Москвы, передает в воскресенье корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 11:55
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Происшествия
На Сахалине инспектор ДПС покончил с собой на службе
В Сахалинской области 44-летний инспектор ДПС, старший лейтенант полиции совершил суицид во время своего дежурства.
Обновлено в 12:34
Авто
Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей
Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Басурин: ВСУ обстреляли Спартак из гаубиц
ВСУ открыли по Спартаку на севере Донецка огонь из 122-миллиметровых гаубиц.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Общество
У одиннадцати подопечных «Велеса» прошел «выпускной»
В группе центра «ВКонтакте» рассказали, что одиннадцать подопечных обрели новый дом, но уже на просторах природы.
Обновлено в 12:57
Хоккей
Петерссон подписал контракт с московским «Динамо»
Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
Появилось видео новой модификации ЗРК «Сосна»
В Сети появилось видео новой модификации зенитного ракетного комплекса «Сосна».
Обновлено в 05:53
Спорт
Сборная России по волейболу проиграла иранцам в Лиге наций
Сборная России занимает в турнирной таблице Лиги наций второе место, набрав 20 очков. Лидирует команда Ирана (24 очка).
Обновлено в 12:06
Происшествия
В Ростове локализовали пожар в ангаре
Обновлено в 12:31
Политика
В Кремле рассказали о подходах Путина в отношении Украины
Президент России Владимир Путин занимает "выжидательную" позицию по Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:02
Футбол
Хабиб Нурмагомедов заставил фаната «Барселоны» сказать «Хала Мадрид»
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов заставил болельщика "Барселоны" сказать "Хала Мадрид", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Гаджеты
Компания Cellebrite заявила, что теперь они могут разблокировать любой iPhone или iPad
В описании продукта говорится, что теперь инструмент может разблокировать любое устройство iOS, к которым требуется доступ правоохранительных органов, в том числе работающие с iOS 12.3, вышедшем всего месяц назад.
Обновлено в 09:44
Политика
В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими
"Дуда пытается убедить Трампа в том, что США вполне могут рассчитывать на сражение с русскими до последнего поляка, и в этом самопожертвовании собственным населением Дуда готов идти до конца, ведь он смелый парень, что, как ему кажется, должно понравиться Трампу", - отметил эксперт.
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Кемеровской области взбесилось колесо обозрения
Обновлено в 12:12
Политика
Помпео сообщил о проработке военного сценария противодействия Ирану
Госсекретарь США Майке Помпео в эфире телеканала CBS сообщил, что Вашингтон прорабатывает «полный спектр вариантов», включая военный вариант, противодействия воинственным действиям правительства Ирана.
Обновлено в 12:31
Политика
Мэй после отставки намерена больше гулять, готовить и смотреть крикет
7 июня политик официально ушла с поста премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 11:16
Кино
Владимир Познер высказался о «Чернобыле» и «Игре престолов»
Владимир Познер рассказал о своих впечатлениях от сериалов «Чернобыль», «Игра престолов» и «Карточный домик».
Обновлено вчера в 09:47
Политика
Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контракт
Сумма оборонного контракта, который якобы заключили в мае Россия и Венесуэла, превысила $200 млн.
Обновлено в 11:34
Космос
Илон Маск оценил Рогозина, запущенного в космос в «Жигулях»
Илон Маск оценил проект томских учёных, которые запустили в стратосферу «главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина» за рулём красных «Жигулей».
Обновлено вчера в 13:55