Футбол

У полузащитника «Спартака» Фернандо родилась дочьСоветский спорт 11:20

Московский Спартак на своем официальном сайте поздравил полузащитника Фернандо с рождением дочери.
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У полузащитника «Спартака» Фернандо родилась дочь

Советский спорт11:20

У игрока «Спартака» родилась дочь

News.ru10:52

У Фернандо родилась дочь

РИА Новости10:36

«Спартак» поздравил Фернандо с пополнением в семье

Матч ТВ10:21

«Спартак» поздравил Фернандо с пополнением в семье

Sportbox.RU10:21

«Спартак» поздравил Фернанду с рождением дочери

Спорт-Экспресс10:08
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Шоу-бизнес

На новом селфи 55-летние Кокс и Кудроу и 50-летняя Энистон не фотошопят морщины

Обновлено в 11:00
Происшествия

В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска

Обновлено в 03:59
Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без электричества

Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Басурин: ВСУ обстреляли Спартак из гаубиц

ВСУ открыли по Спартаку на севере Донецка огонь из 122-миллиметровых гаубиц.
Обновлено в 10:42
Музыка

65 лет назад родился Сергей Курёхин

16 июня 1954 года, ровно 65 лет назад, родился Сергей Курёхин - советский и российский музыкант-авангардист, композитор, киносценарист и актёр.
Обновлено в 04:08
Общество

«Россия» проверит обслуживание рейсов после сообщений о пропаже кота

Авиакомпания "Россия" после сообщений о пропаже кота на рейсе Хабаровск - Москва проведет дополнительную проверку всех процедур обслуживания рейсов, прибывающих из Хабаровска, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 10:21
Спорт

Россия сыграет с Ираном в Лиге Наций

Мужская сборная России по волейболу сегодня, 16 июня, сыграет с Ираном в рамках очередного тура Лиги наций.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны

Обновлено в 06:10
Здоровье

Четыре главных принципа, которые сохранят здоровье детей на годы

Как любят говорить врачи, все проблемы со здоровьем и вредные привычки — родом из детства.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел школы в Донбассе

В отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ отмечено, что наблюдатели миссии зафиксировали обстрел школы в неподконтрольном Киеву населенном пункте Золотое-5 в Донбассе.
Обновлено в 08:53
Общество

Учёные выяснили оптимальную для красоты продолжительность сна

Обновлено вчера в 21:14
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено в 07:50
Общество

Москвичей предупредили о возвращении тропической жары

Синоптики заявили, что жара начнет возвращаться в Москву с 18 июня, сообщает РЕН.
Обновлено в 10:43
Происшествия

В полиции отреагировали на мощный взрыв в центре Киева

В полиции пояснили, что, предположительно, взрыв произошел в результате утечки газа в одном из гаражей, находившихся во дворе среди жилых домов.
Обновлено в 08:50
Футбол

Сборная Украины U20 выиграла чемпионат мира по футболу

Обновлено вчера в 14:17
Общество

Коту Алибасова предложили рекламные контракты на 150 тысяч долларов

Кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча получил предложения о съемках в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов.
Обновлено в 10:29
Политика

Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России

Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома, сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».
Обновлено в 05:48
Экономика

Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами

Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.
Обновлено вчера в 17:02
Авто

Mitsubishi Eclipse Cross для Японии получил 143-сильный турбодизель

Компания Mitsubishi выпустила для внутреннего рынка версию кроссовера Eclipse Cross с дизельным двигателем объемом 2,2 литра.
Обновлено вчера в 13:10
Религия

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере

Екатеринбургская епархия приняла решение не рассматривать сквер у Театра драмы как место для строительства собора Святой Екатерины.
Обновлено в 10:04
Происшествия

В Чемодановке сложная ситуация: произошел поджег — пишут СМИ

Региональные СМИ сообщают, что в Пензенской области неспокойно после драки, возникшей на бытовой почве в населенном пункте Чемодановке.
Обновлено в 08:02
Происшествия

В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации

В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Политика

Британцы посчитали Джонсона лучшим кандидатом в лидеры тори

По мнению 47% опрошенных, благодаря Джонсону консервативный блок тори сможет победить Лейбористскую партию и Партию Brexit, набирающую популярность в Великобритании, на предстоящих выборах в парламент.
Обновлено в 05:28
Футбол

Лодыгин собирается покинуть «Зенит»

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин собирается покинуть петербургский клуб.
Обновлено в 10:16
Единоборства

Полуфинал Всемирной боксёрской суперсерии завершился скандалом

Майрис Бриедис нокаутировал Кшиштофа Гловацкого в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и завоевал титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBO.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Полиция Германии задержала подозреваемого в убийстве политика

Полицейские ФРГ задержали еще одного подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель (федеральная земля Гессен), члена Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтера Любке.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции

Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео

Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии

Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Теннис

Снова Мария. Шарапова возвращается на корт

На турнире в Испании в этом году собрался на удивление хороший состав: помимо Шараповой там сыграют еще Ангелик Кербер и Виктория Азаренко.
Обновлено в 10:50
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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