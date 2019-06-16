Футбол
У полузащитника «Спартака» Фернандо родилась дочьСоветский спорт 11:20
Московский Спартак на своем официальном сайте поздравил полузащитника Фернандо с рождением дочери.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:33, Вашингтон
Шоу-бизнес
На новом селфи 55-летние Кокс и Кудроу и 50-летняя Энистон не фотошопят морщины
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 03:59
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Басурин: ВСУ обстреляли Спартак из гаубиц
ВСУ открыли по Спартаку на севере Донецка огонь из 122-миллиметровых гаубиц.
Обновлено в 10:42
Музыка
65 лет назад родился Сергей Курёхин
16 июня 1954 года, ровно 65 лет назад, родился Сергей Курёхин - советский и российский музыкант-авангардист, композитор, киносценарист и актёр.
Обновлено в 04:08
Общество
«Россия» проверит обслуживание рейсов после сообщений о пропаже кота
Авиакомпания "Россия" после сообщений о пропаже кота на рейсе Хабаровск - Москва проведет дополнительную проверку всех процедур обслуживания рейсов, прибывающих из Хабаровска, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 10:21
Спорт
Россия сыграет с Ираном в Лиге Наций
Мужская сборная России по волейболу сегодня, 16 июня, сыграет с Ираном в рамках очередного тура Лиги наций.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны
Обновлено в 06:10
Здоровье
Четыре главных принципа, которые сохранят здоровье детей на годы
Как любят говорить врачи, все проблемы со здоровьем и вредные привычки — родом из детства.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел школы в Донбассе
В отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ отмечено, что наблюдатели миссии зафиксировали обстрел школы в неподконтрольном Киеву населенном пункте Золотое-5 в Донбассе.
Обновлено в 08:53
Общество
Учёные выяснили оптимальную для красоты продолжительность сна
Обновлено вчера в 21:14
Общество
Москвичей предупредили о возвращении тропической жары
Синоптики заявили, что жара начнет возвращаться в Москву с 18 июня, сообщает РЕН.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В полиции отреагировали на мощный взрыв в центре Киева
В полиции пояснили, что, предположительно, взрыв произошел в результате утечки газа в одном из гаражей, находившихся во дворе среди жилых домов.
Обновлено в 08:50
Футбол
Сборная Украины U20 выиграла чемпионат мира по футболу
Обновлено вчера в 14:17
Общество
Коту Алибасова предложили рекламные контракты на 150 тысяч долларов
Кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча получил предложения о съемках в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов.
Обновлено в 10:29
Политика
Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России
Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома, сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».
Обновлено в 05:48
Экономика
Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами
Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.
Обновлено вчера в 17:02
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross для Японии получил 143-сильный турбодизель
Компания Mitsubishi выпустила для внутреннего рынка версию кроссовера Eclipse Cross с дизельным двигателем объемом 2,2 литра.
Обновлено вчера в 13:10
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Екатеринбургская епархия приняла решение не рассматривать сквер у Театра драмы как место для строительства собора Святой Екатерины.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В Чемодановке сложная ситуация: произошел поджег — пишут СМИ
Региональные СМИ сообщают, что в Пензенской области неспокойно после драки, возникшей на бытовой почве в населенном пункте Чемодановке.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации
В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Политика
Британцы посчитали Джонсона лучшим кандидатом в лидеры тори
По мнению 47% опрошенных, благодаря Джонсону консервативный блок тори сможет победить Лейбористскую партию и Партию Brexit, набирающую популярность в Великобритании, на предстоящих выборах в парламент.
Обновлено в 05:28
Футбол
Лодыгин собирается покинуть «Зенит»
Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин собирается покинуть петербургский клуб.
Обновлено в 10:16
Единоборства
Полуфинал Всемирной боксёрской суперсерии завершился скандалом
Майрис Бриедис нокаутировал Кшиштофа Гловацкого в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и завоевал титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBO.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Полиция Германии задержала подозреваемого в убийстве политика
Полицейские ФРГ задержали еще одного подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель (федеральная земля Гессен), члена Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтера Любке.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции
Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Теннис
Снова Мария. Шарапова возвращается на корт
На турнире в Испании в этом году собрался на удивление хороший состав: помимо Шараповой там сыграют еще Ангелик Кербер и Виктория Азаренко.
Обновлено в 10:50