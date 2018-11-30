Политика

У получившего гражданство РФ Полунина нашли «антироссийские» тату
Рамблер
07:14

«Московский комсомолец» сообщает, что у украинского артиста балета Сергея Полунина, получившего гражданство РФ, есть «антироссийские» татуировки. «МК» обратил внимание на волка, набитого на боку артиста.
Рамблер07:14
Сергей Полунин
Россия для меня всегда была и есть добром, я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и других странах… Вместе мы объединим этот мир, который будет жить в любви.
— Сергей Полунин, украинский артист балетаEG.RU 02:27

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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 09:17, Ашберн
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Украинский артист балета
Артист балета. С 2007 по январь 2012 года - премьер Королевского балета в Лондоне, с 2012 года по 2015 год - премьер Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и приглашённый солист Новосибирского театра оперы и балета, с 2016 года - приглашённый солист Баварского государственного балета.
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