Россия для меня всегда была и есть добром, я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и других странах… Вместе мы объединим этот мир, который будет жить в любви.

«Московский комсомолец» сообщает, что у украинского артиста балета Сергея Полунина, получившего гражданство РФ, есть «антироссийские» татуировки. «МК» обратил внимание на волка, набитого на боку артиста.

Политика Политика Путин прибыл в Аргентину на саммит G20

Политика Политика Украина запретила въезд мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет Украина вводит запрет на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет - об этом написал в пятницу президент государства Петр Порошенко в своем твиттере.

Политика Политика Туск заявил о намерении ЕС продлить санкции против России Евросоюз намерен продлить антироссийские санкции, которые истекают в конце января 2019 года.

Политика Политика Лидеры США, Канады и Мексики подписали новое торговое соглашение

Политика Политика СБУ проводит обыски на территории Киево-Печерской лавры Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски на территории Киево-Печерской лавры, сообщили в пятницу в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви (УПЦ).

Политика Политика Евросоюз одобрил выделение Украине 500 млн евро финансовой помощи "Искренне благодарен Европейской комиссии за положительное решение о выделении Украине первого транша четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС на сумму 500 млн евро", — написал Порошенко в Fасевоок.

Политика Политика Путин призвал пресечь хищения нефти и газа в Дагестане Президент России Владимир Путин поручил принять меры для того, чтобы пресечь факты хищения нефти и газа в Дагестане.

Армия и оружие Армия и оружие Россия ограничит иностранным военным кораблям проход по Севморпути

Политика Политика Глава Минэкономразвития Крыма ушла в отставку вместе с замом

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили о готовящемся масштабном наступлении ВСУ Вооруженные силы Украины (ВСУ) в составе трех бригад концентрируются на мариупольском направлении для масштабного наступления, которое может начаться в декабре этого года.

Политика Политика Посольство РФ направило ноту в МИД Польши Посольство РФ в Варшаве направило ноту в министерство иностранных дел Польши.

Политика Политика Арестованных украинских моряков перевели из Крыма в Москву Всех 24 арестованных после инцидента в Керченском проливе моряков перевели в Москву, сообщила РБК уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

Политика Политика Германия потребовала от Украины ускорить процесс по делу Вышинского Министерство иностранных дел Германии с повышенным вниманием наблюдает за ситуацией с руководителем РИА Новости Украина Кириллом Вышинским и присоединяется к требованию ОБСЕ ускорить процесс по делу журналиста.

Политика Политика Зампред ЦБ РФ Торшин покинет пост в связи с выходом на пенсию Статс-секретарь, заместитель председателя ЦБ РФ Александр Торшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию, говорится в пресс-релизе Банка России.